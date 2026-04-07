علماء آثار يعثرون على سفينة دنماركية غارقة منذ نحو 225 عاماً

اكتشف علماء آثار حطام سفينة حربية دنماركية غرقت قبل نحو 225 عاماً قبالة سواحل الدنمارك، وذلك في قاع ميناء كوبنهاغن، في اكتشاف وُصف بأنه من أبرز الاكتشافات الأثرية البحرية المرتبطة بتاريخ المنطقة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة The Times، البريطانية، عُثر على السفينة خلال أعمال مسح لقاع الميناء أجراها فريق من متحف سفن الفايكنغ الدنماركي، قبيل تنفيذ مشروع بنية تحتية، حيث تبين أن الحطام يعود للسفينة الحربية “Dannebroge” التي غرقت خلال معركة كوبنهاغن عام 1801.

وأوضح علماء الآثار أن بقايا السفينة تقع على عمق نحو 15 متراً تحت سطح الماء في ظروف رؤية شبه معدومة، مشيرين إلى أن أبعادها تتطابق مع الرسومات التاريخية، كما عُثر في الموقع على كرات مدافع وقذائف حديدية، إلى جانب مقتنيات تعود لطاقم السفينة، من بينها أحذية، وقطع ملابس، وأوانٍ فخارية.

وبيّنت الدراسات أن السفينة كانت جزءاً من خط الدفاع الدنماركي-النرويجي ضد الأسطول البريطاني بقيادة الأميرال هوراشيو نيلسون، حيث تعرضت لقصف عنيف أدى إلى اندلاع حريق فيها قبل أن تنفجر وتغرق خلال المعركة التي استمرت عدة ساعات، وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الطرفين.

كما عثر الفريق على بقايا بشرية يُعتقد أنها تعود لأحد أفراد طاقم السفينة المفقودين، في حين تخضع جميع القطع المنتشلة لعمليات توثيق وفحص دقيق، بما في ذلك استخدام تقنيات التصوير والمسح ثلاثي الأبعاد.

ويأتي هذا الاكتشاف في إطار عمليات مسح بحرية مستمرة في ميناء كوبنهاغن منذ عام 2020، بهدف دراسة التراث البحري في المنطقة، حيث من المتوقع استكمال أعمال البحث والتحليل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في إغناء المعرفة التاريخية حول هذه المعركة المفصلية في تاريخ الدنمارك.