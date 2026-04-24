«ديب سيك» تكشف عن جيل جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر

بكين-سانا

أعلنت شركة DeepSeek الصينية المتخصصة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي إطلاق نسخ تجريبية من جيل جديد من نماذجها، في خطوة تعزز حضورها في مجال المنصات مفتوحة المصدر.

ووفقاً لما أوردته وكالة Bloomberg أمس الخميس، كشفت الشركة عن سلسلتي “V4 Flash” “وV4 Pro”، مشيرةً إلى تحقيقهما أداءً متقدماً في اختبارات البرمجة، إلى جانب تحسينات في قدرات الاستدلال وتنفيذ المهام المعقدة.

وأوضحت الشركة أن النماذج الجديدة تعتمد على تقنية “Hybrid Attention Architecture”، التي تعزز قدرة النظام على تتبع المعلومات عبر المحادثات الطويلة، إضافة إلى توسيع نافذة السياق إلى نحو مليون رمز، ما يتيح معالجة كميات كبيرة من البيانات ضمن طلب واحد.

وأشارت الشركة إلى أن نموذج “V4 Pro” حقق نتائج متقدمة مقارنة بالنماذج مفتوحة المصدر، فيما تمثل نسخة”Flash” خياراً منخفض التكلفة، لافتة إلى أن النسخ التجريبية تتيح دمج الملاحظات الناتجة عن الاستخدام الفعلي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من عام على طرح نموذج “R1″، الذي لفت الأنظار بقدرته على محاكاة التفكير البشري ومنافسة أنظمة متقدمة رغم تطويره بتكلفة أقل.