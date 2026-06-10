باحثون: الكومبوتشا المحضرة من الشاي الأخضر والأولونغ الأكثر غنى بمضادات الأكسدة

وارسو-سانا

كشفت دراسة علمية أجراها باحثون من Wrocław University of Environmental and Life Sciences بالتعاون مع Wroclaw Medical University في بولندا، أن مشروب الكومبوتشا الناتج عن تخمير الشاي الأخضر أو شاي الأولونغ قد يتمتع بخصائص صحية مهمة، نظراً لاحتوائه على مستويات أعلى من المركبات المضادة للأكسدة.

وذكر موقع “ساينس ديلي” العلمي أمس الثلاثاء، أن الدراسة المنشورة في مجلة “كيمياء الأغذية”، بحثت تأثير أنواع مختلفة من الشاي، شملت الشاي الأسود والأخضر والأبيض والأولونغ والبو-إير، في خصائص مشروب الكومبوتشا وتركيبه الكيميائي أثناء عملية التخمير.

وأظهرت النتائج أن نوع الشاي المستخدم يؤثر بصورة مباشرة في المركبات المتشكلة خلال التخمير، حتى عند إنتاج المشروب في ظروف متطابقة، حيث سجلت الكومبوتشا المحضرة من الشاي الأخضر وشاي الأولونغ أعلى نشاط مضاد للأكسدة، وقدرة أكبر على تحييد الجذور الحرة.

وأوضح الباحثون أن عملية التخمير تقوم على تفاعل معقد بين مكونات الشاي والكائنات الدقيقة المستخدمة، ما يؤدي إلى تكوين أحماض عضوية ومركبات عطرية جديدة تمنح المشروب خصائصه المميزة، من حيث النكهة والرائحة والفوائد الحيوية المحتملة.

وتؤكد نتائج الدراسة أهمية اختيار نوع الشاي في تحديد الخصائص الغذائية والبيولوجية للكومبوتشا، داعين إلى إجراء مزيد من الدراسات السريرية للتحقق من تأثيراتها الصحية.