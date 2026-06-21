مكتشفات أثرية جديدة في منطقة الواحات البحرية بمصر تعود إلى عصور تاريخية متعاقبة

القاهرة-سانا

أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار اكتشاف أجزاء جديدة من معبد القصر القديم في منطقة الواحات البحرية، تضمنت صالة أعمدة وعناصر معمارية ولوحات حجرية تعود إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين، وذلك ضمن أعمال التنقيب المتواصلة في الموقع منذ عام 2014.

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية عبر موقعها الرسمي أمس السبت، أن الاكتشاف أُعلن عنه في التاسع عشر من حزيران الجاري ضمن موسم الحفائر لعام 2026 الذي تنفذه البعثة المصرية في موقع القصر القديم بقرية القصر.

وأوضح المجلس الأعلى للآثار أن المكتشفات الجديدة شملت بقايا حجرة مشيدة من الحجر الرملي وكتلاً حجرية منقوشة تحمل أسماء وألقاب الملك بسماتيك الأول، إضافة إلى صالة أعمدة رئيسية تضم 16 عموداً من الحجر الرملي وعدداً من الحجرات والمقصورات الملحقة بها.

كما كشفت أعمال التنقيب عن شواهد أثرية تعود إلى فترات تاريخية أقدم، من بينها لوحة حجرية ترجع إلى عهد الملك أمنحتب الثاني من الأسرة الثامنة عشرة، إلى جانب قطع أثرية من عصر الملك رمسيس الثاني، ما يدل على استمرار النشاط الديني والعمراني في المنطقة عبر عصور متعاقبة.

وأظهرت النتائج أيضاً استمرار استخدام الموقع خلال العصرين اليوناني والروماني وحتى القرنين الرابع والخامس الميلاديين، حيث عُثر على أوستراكا ونصوص باللغتين القبطية واللاتينية، فضلاً عن منشآت صناعية مرتبطة بعمليات الإنتاج والتخزين، الأمر الذي يعكس الأهمية الحضارية والاقتصادية للموقع على مدى قرون طويلة.

ويُعد موقع القصر القديم من أبرز المواقع الأثرية في الواحات البحرية، إذ شكّل مركزاً حضارياً وإدارياً مهماً خلال العصر المتأخر من التاريخ المصري القديم.