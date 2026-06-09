دراسة إيطالية: الصوم قبل العلاج الكيماوي وبعده يؤخر عودة ‏سرطان المبيض

روما-سانا‏

كشفت دراسة إيطالية أن تعديل النظام الغذائي من خلال الصوم ‏الدوري، قد يحسّن استجابة مريضات سرطان المبيض للعلاج ‏الكيماوي‎.‎

وذكر موقع “إيكانسر” الطبي البريطاني، أن فريقاً بحثياً من ‏مستشفى جامعة ” أوجستينو جيميلي ” أجرى دراسة على 36 ‏مريضة في مرحلتي المرض الثالثة والرابعة، وأظهرت النتائج ‏أن الصوم 36 ساعة قبل العلاج و24 ساعة بعده يؤخر تطور ‏السرطان إلى 38 شهراً‎.‎

وأظهرت الدراسة أن الصوم يحسّن استجابة المريضات للعلاج ‏الكيماوي، ويؤخر عودة المرض 14 شهراً إضافية مقارنة بغير ‏الصائمات، وهو تأثير ملحوظ في المراحل المتقدمة التي يصعب ‏علاجها، ما يجعله استراتيجية مساعدة منخفضة التكلفة وآمنة‎.‎

ويرى الباحثون أن الصوم يخفض مستويات الإنسولين في الدم، ‏وهو الهرمون المسؤول عن إرسال إشارات النمو للخلايا ‏السرطانية، حيث لاحظت الدراسة تراجع معدلاته لدى ‏المجموعة الصائمة‎.‎