طفل نرويجي يعثر على سيف أثري نادر يعود إلى عصر الفايكنغ خلال رحلة مدرسية

أوسلو-سانا

في واقعة أثارت اهتمام الأوساط الأثرية، عثر طفل نرويجي يبلغ من العمر ست سنوات على سيف أثري يُعتقد أنه يعود إلى نحو 1300 عام من عصر الفايكنغ، وذلك أثناء رحلة مدرسية روتينية في منطقة إنلانديت شمال شرق العاصمة أوسلو.

وأفادت صحيفة “هاديلاند” النرويجية أول أمس، بأن التلميذ هنريك ريفنسيس مورتفيدت، وهو طالب في الصف الأول الابتدائي بمدرسة فريدهيم في بلدة براندبو، اكتشف السيف خلال مشاركته مع زملائه في نشاط استكشافي داخل حقل زراعي محروث.

وخلال الجولة، لاحظ الطفل جسماً معدنياً بارزاً من التربة، ليقوم باستخراجه بدافع الفضول، ليتبين لاحقاً أنه سيف أثري مغطى بالصدأ والأوساخ، ويعود إلى الفترة الانتقالية بين أواخر العصر الميروفنغي وبدايات عصر الفايكنغ (نحو 550–800 ميلادي)، من نوع “السيف أحادي الحافة”.

وأكدت هيئة التراث الثقافي في منطقة إنلانديت، أن السيف يُعد قطعة أثرية نادرة، ويقدم دليلاً مهماً على طبيعة الحياة والثقافة القتالية التي سادت المنطقة قبل توسع عصر الفايكنغ.

وأشادت الهيئة بتصرف الطفل ومعلميه بعد إبلاغ الجهات المختصة فور العثور على السيف، معتبرة ذلك نموذجاً للتعامل السليم مع المكتشفات الأثرية، ومؤكدة أهمية رفع الوعي لدى الأطفال في مثل هذه الحالات.

وتم نقل السيف إلى متحف التاريخ الثقافي في العاصمة أوسلو، حيث سيخضع لعمليات ترميم ودراسة علمية دقيقة من قبل متخصصين في الآثار.

ويُعد موقع الاكتشاف في منطقة “هاديلاند” من المواقع ذات الأهمية التاريخية، إذ تُشير التسمية إلى “أرض المحاربين”، وقد شهدت المنطقة العديد من الاكتشافات الأثرية التي تعود إلى العصر الحديدي وفترة الفايكنغ.