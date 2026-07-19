غوغل توسع قدرات AI Mode بدمج تطبيقات وخدمات خارجية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل توسيع إمكانات AI Mode، تجربة البحث المعتمدة على نموذج Gemini، عبر دمج عدد من التطبيقات والخدمات الخارجية، بما يتيح للمستخدمين تنفيذ مهام يومية مباشرة من داخل واجهة البحث دون الحاجة إلى الانتقال بين التطبيقات.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته عبر مدونتها الرسمية أمس، أن المرحلة الأولى من الميزة ستدعم تطبيقات YouTube Music وCanva وInstacart، على أن يبدأ طرحها للمستخدمين في الولايات المتحدة، مع خطط لإضافة المزيد من التطبيقات والخدمات خلال الفترة المقبلة.

وبيّنت غوغل أن المستخدمين سيتمكنون، بعد ربط حساباتهم بالتطبيقات المدعومة، من تنفيذ مجموعة من المهام مثل إعداد قوائم التسوق وإضافتها مباشرة إلى سلة المشتريات عبر Instacart، وإنشاء قوائم تشغيل موسيقية وحفظها في YouTube Music، إضافة إلى الحصول على اقتراحات لقوالب تصميم مناسبة عبر Canva.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل تجربة البحث من مجرد الوصول إلى المعلومات إلى تنفيذ المهام بصورة مباشرة، بما يعزز تكامل خدمات الذكاء الاصطناعي مع التطبيقات الخارجية.

وكانت غوغل أطلقت خدمة AI Mode عام 2025 بالاعتماد على نموذج Gemini، لتوفير تجربة بحث قائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، تتيح للمستخدمين طرح أسئلة متتابعة والحصول على نتائج متعددة الوسائط تشمل النصوص والصور والروابط والجداول.