افتتاح متحف للبلاستيك في ميلانو يعرض نفايات عمرها أكثر من 50 عاماً

روما-سانا

افتُتح في مدينة ميلانو الإيطالية متحف متخصص يعرض نفايات بلاستيكية قديمة جُمعت من دلتا نهر بو، في مبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر البيئي طويل الأمد للبلاستيك أحادي الاستخدام.

وذكرت وكالة «أنسامد» الإيطالية أول أمس، أن المتحف المقام في سوق فيا رومبون بحي لامبرات، يضم قطعاً بلاستيكية يعود بعضها إلى خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي، من بينها أكواب وكرة قدم وزجاجات وعبوات منظفات، جُمعت خلال حملات تنظيف نفذها متطوعو منظمة «بلاستيك فري».

وأوضحت الوكالة أن هذه المعروضات تهدف إلى إبراز مدى بقاء المنتجات البلاستيكية في البيئة لعقود طويلة، قد تتجاوز في بعض الحالات متوسط عمر الإنسان، ما يعكس حجم التحديات البيئية المرتبطة بالتلوث البلاستيكي.

وبيّنت أن المبادرة تنفذها جمعية «بلاستيك فري» بالتعاون مع بلدية ميلانو وشركة «سوجيمي» المشغلة لأسواق المدينة، ضمن جهود توعوية لتعزيز الوعي البيئي والحد من استخدام البلاستيك.

كما أشارت إلى أن أعمار عدد من القطع المعروضة جرى تحديدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بعد أن بقيت مدفونة لعقود بين النباتات النهرية قبل أن تكشفها الفيضانات والعواصف.

ويحمل المتحف رسالة بيئية واضحة حول مخاطر النفايات البلاستيكية وضرورة الحد من استخدامها لحماية النظم البيئية.