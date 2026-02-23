فريق دولي يرصد مركباً عضوياً معقداً في سحابة مولّدة للنجوم

عواصم-سانا

تمكن فريق دولي من علماء الفلك، من رصد مركب عضوي معقد داخل نواة سحابة كونية مولِّدة للنجوم، في اكتشاف قد يسهم في توسيع فهم آليات تشكّل اللبنات الأساسية للحياة في الفضاء.

وأوضحت مجلة The Astrophysical Journal Letters العلمية الأمريكية، أن الاكتشاف تمثل في العثور على جزيئات “الميثانيمين” داخل سحابة “إل 1544” الواقعة ضمن “سحابة الثور الجزيئية”، على بعد نحو 554 سنة ضوئية من الأرض.

وتُعد هذه السحابة بيئة نشطة لتكوّن النجوم، إذ تتحرك المواد الكيميائية من أطرافها نحو مركزها البارد والكثيف، حيث تتشكل الجزيئات العضوية، ويُعتبر «الميثانيمين» من المركبات الأساسية التي يمكن أن تسهم في تكوين جزيئات عضوية أكبر وأكثر تعقيداً.

وأشار العلماء إلى أن رصد هذا المركب في سحابة نجمية باردة يدل على أن التفاعلات الكيميائية المرتبطة بعناصر الكربون والهيدروجين والنيتروجين تبدأ في المراحل المبكرة جداً من تشكّل النجوم.

وارتبطت الدراسة بعدد من مراكز البحث الأوروبية المتخصصة في علم الفلك والكيمياء الفلكية، من بينها معهد ماكس بلانك لعلم الفلك الراديوي في ألمانيا، إضافة إلى معاهد أوروبية أخرى متعاونة في أبحاث السحب الجزيئية ورصد المركبات العضوية في الفضاء.