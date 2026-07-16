سلامة الغذاء في الصيف.. خبراء يحذرون من الطفيليات المعوية ويدعون للوقاية

عواصم-سانا

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف وزيادة احتمالات انتقال بعض الأمراض المنقولة عبر الغذاء والماء، تتجدد التحذيرات الصحية من مخاطر الطفيليات المعوية التي قد تنتقل إلى الإنسان عبر الأغذية الملوثة، وسط تأكيدات على أهمية الالتزام بإجراءات النظافة وسلامة الغذاء للحد من انتشار العدوى.

وفي هذا الصدد حذر خبراء في الصحة وسلامة الغذاء من مخاطر الإصابة بالطفيليات المعوية المنقولة عبر الأغذية والمياه الملوثة، مؤكدين أهمية الالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وقواعد سلامة الغذاء، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه احتمالات انتقال العدوى.

طفيليات تنتقل عبر الأغذية والمياه الملوثة

ذكرت مجلة “ساينس أليرت” العلمية أول أمس نقلاً عن خبراء في سلامة الغذاء والأمراض المعدية، بينهم عالم الأحياء البيئية دون ستوكل من تحالف سلامة المنتجات الزراعية في جامعة كورنيل الأمريكية، أن طفيل “سايكلوسبورا كاييتانيسيس” ينتقل غالباً عبر تناول الخضراوات الورقية والأعشاب والفواكه الطازجة أو شرب مياه ملوثة.

وأشار الخبراء إلى أن الإصابة بهذا الطفيل قد تسبب إسهالاً مائياً شديداً، إضافة إلى تقلصات البطن والغثيان والانتفاخ والإرهاق، وقد تستمر الأعراض لأسابيع في حال عدم تشخيص الإصابة ومعالجتها بالشكل المناسب.

وبينوا أن غسل المنتجات الغذائية جيداً واستخدام مياه آمنة يعدان من أهم وسائل الوقاية من العدوى، إلى جانب الالتزام بممارسات النظافة أثناء إعداد الطعام وتناوله.

إجراءات بسيطة للحد من مخاطر العدوى

أوضحت إرشادات صحية صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة أن الوقاية من عدوى “السيكلوسبورا” تعتمد على تعزيز ممارسات سلامة الغذاء، من خلال غسل اليدين قبل إعداد الطعام وتناوله، وتنظيف المنتجات الطازجة بالماء النظيف، وتجنب الأغذية أو المياه التي يحتمل تلوثها.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن تطبيق قواعد النظافة وسلامة الأغذية يمثل عاملاً أساسياً في الحد من الأمراض المنقولة بالغذاء، داعية إلى الالتزام بممارسات صحية تشمل تنظيف الأغذية وحفظها وطهيها بطريقة آمنة للحد من انتشار الطفيليات المعوية.

ووفقاً لإرشادات صادرة عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن غسل المنتجات الزراعية الطازجة بالماء الجاري، وفصل الأغذية النيئة عن الجاهزة للأكل، والحفاظ على نظافة أدوات إعداد الطعام، تعد خطوات أساسية للحد من مخاطر التلوث الغذائي وانتقال مسببات الأمراض.

وأكدت أن اتباع قواعد سلامة الغذاء، إلى جانب توفير مياه شرب مأمونة وتحسين ظروف النظافة، يسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الأغذية، ولا سيما في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات انتشار الطفيليات المعوية.

وتبقى الوقاية من الطفيليات المعوية مرتبطة بالالتزام بعادات بسيطة تشمل نظافة اليدين وسلامة إعداد الطعام وغسل الأغذية جيداً، ولا سيما خلال فصل الصيف الذي تزداد فيه مخاطر انتقال العدوى.