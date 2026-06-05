واتساب يختبر ميزة “العرض لمرة واحدة” للرسائل النصية على أندرويد لتعزيز الخصوصية

واشنطن-سانا

تختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” ميزة جديدة تتيح لمستخدمي نظام أندرويد إرسال رسائل نصية بنمط “العرض لمرة واحدة”، بحيث تختفي الرسالة تلقائياً بعد أن يطّلع عليها المستلم، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الخصوصية داخل المحادثات.

ووفقاً لما أورده موقع “WABetaInfo” المتخصص في تتبع تحديثات واتساب اليوم الجمعة، فإن الميزة الجديدة لا تزال قيد التطوير، وتسمح بإرسال رسائل لا يمكن فتحها سوى مرة واحدة فقط، قبل أن تختفي من المحادثة بشكل نهائي بعد قراءتها.

وتوفر هذه الخاصية أسلوباً أكثر أماناً للتواصل المؤقت داخل التطبيق، حيث تمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في مدة بقاء الرسائل لدى الطرف الآخر، بما يعزز مفهوم الرسائل محدودة الزمن.

كما ستعمل الميزة على منع إعادة توجيه الرسائل أو نسخها أو حفظها، إضافة إلى الحد من إمكانية تسجيل محتواها، ما يضيف طبقة حماية إضافية للمحتوى المرسل.

وبحسب آلية الاستخدام قيد الاختبار، سيتمكن المستخدم من تفعيل خيار “العرض لمرة واحدة” عبر الضغط المطوّل على زر الإرسال بعد كتابة الرسالة، ليظهر خيار خاص يسمح بإرسالها بهذا النمط.

وسيطبق واتساب إجراءات حماية مماثلة لتلك المستخدمة في الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية المرسلة بنمط العرض لمرة واحدة، بما في ذلك منع أخذ لقطات الشاشة أو تسجيل الشاشة داخل التطبيق، رغم بقاء إمكانية التصوير عبر أجهزة خارجية.

ولا تزال الميزة في مرحلة التطوير داخل واتساب، ولم يتم طرحها رسمياً للمستخدمين حتى الآن، في انتظار اعتمادها ضمن تحديثات مستقبلية للتطبيق على نظام أندرويد.