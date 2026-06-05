تشات جي بي تي يتصدر نمو التطبيقات العالمية ويصل إلى مليار مستخدم نشط شهرياً

واشنطن-سانا

سجل تطبيق روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” التابع لشركة “أوبن إيه آي” إنجازاً رقمياً غير مسبوق، بعد تجاوزه حاجز مليار مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم، ليصبح بذلك أسرع تطبيق في التاريخ وصولاً إلى هذا الرقم.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن شركة “سنسور تاور” المتخصصة في تحليلات السوق اليوم الجمعة، أن “تشات جي بي تي” بلغ هذا الرقم خلال شهر أيار الماضي، بعد نحو ثلاث سنوات فقط من إطلاقه، متجاوزاً بذلك سرعة نمو تطبيقات كبرى مثل “تيك توك” و”إنستغرام” و”يوتيوب” و”خرائط غوغل”.

وأشارت البيانات إلى أن هذا النمو يأتي في ظل منافسة متصاعدة في سوق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما بين شركتي “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك”، حيث تسعى كل منهما إلى تعزيز حصتها في هذا القطاع سريع التوسع.

وبحسب “سنسور تاور”، فإن مستخدمي تطبيق “كلود” التابع لشركة “أنثروبيك” بلغوا نحو 56 مليون مستخدم نشط شهرياً حتى الربع الثاني من العام الجاري، مع تسجيل معدلات نمو سنوية لافتة، في وقت تشير فيه البيانات إلى استمرار تفوق “تشات جي بي تي” من حيث حجم الاستخدام العالمي.

كما أظهرت التحليلات أن المستخدمين الذين قاموا بتحميل تطبيق “كلود” في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2026، قضوا وقتاً أقل بنسبة 5% على “تشات جي بي تي” مقارنة بمتوسط استخدامهم السابق، ما يعكس اشتداد المنافسة بين منصات الذكاء الاصطناعي.

وفي المحصلة، يعكس هذا النمو القياسي لـ “تشات جي بي تي” تسارع التحول العالمي نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واشتداد المنافسة بين الشركات التقنية الكبرى للهيمنة على هذا القطاع المتنامي بسرعة.