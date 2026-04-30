حذاء فطري من الميسيليوم يبرز في أسبوع ميلانو للتصميم

بروكسل-سانا

كشفت فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم عن نموذج أولي لحذاء مبتكر مصنوع بالكامل من مادة الميسيليوم، وهي شبكة فطرية دقيقة تنمو داخل التربة والمواد العضوية، وتُعد من أبرز البدائل الحيوية الواعدة للمواد الصناعية التقليدية.

وذكر موقع Phys.org أول أمس، أن التصميم الجديد يُعد من أوائل النماذج التي تستخدم الميسيليوم كمكوّن هيكلي قادر على تحمل الوزن بعد معالجته وضغطه، ليشكل بنية متماسكة دون الحاجة إلى مواد داعمة إضافية.

وجاء تطوير الحذاء ثمرة تعاون بين باحثين ومصممين من الجامعة الحرة في بروكسل، ضمن مشروع يهدف إلى دمج الابتكار الحيوي بالحرف التقليدية في صناعة المنتجات.

واعتمد المشروع على أبحاث ضمن برنامج “مايكو ماترز” المتخصص في تطوير مواد حيوية قابلة للاستخدام الصناعي، حيث جرى العمل على تحويل المادة الفطرية من شكل مسطح إلى بنية ثلاثية الأبعاد قادرة على تحمل الضغط.

واستغرق تطوير النموذج نحو عامين من التجارب، تركزت على استخدام أنواع مختلفة من الفطريات لإنتاج طبقات مرنة وأخرى إسفنجية تحاكي خصائص الجلد الطبيعي.

ويعكس هذا الابتكار الذي عرض ضمن أسبوع ميلانو للتصميم في الفترة الممتدة بين الـ 21 والـ 26 من نيسان الجاري اتجاهاً متنامياً في صناعة التصميم نحو توظيف المواد الحيوية في المنتجات الاستهلاكية، بما يعزز مفاهيم الاستدامة، ويعيد تعريف العلاقة بين التكنولوجيا والطبيعة في الصناعات الإبداعية.