“ذا سوبر ماريو غالاكسي”.. رحلة سينمائية تمزج الخيال الفضائي بتقنيات الرسوم المتحركة الحديثة

واشنطن-سانا

شهد عالم أفلام الرسوم المتحركة في السنوات الأخيرة تطوراً متسارعاً، مع توجه استوديوهات الإنتاج الكبرى إلى توظيف الشخصيات البارزة في أعمال أكثر ابتكاراً وعمقاً، تقوم على بناء عوالم خيالية متجددة تجمع بين الإبداع البصري وتوسيع آفاق السرد السينمائي.

وفي هذا السياق، يبرز فيلم “The Super Mario Galaxy Movie” كأحدث المشاريع السينمائية المستوحاة من عالم ألعاب “سوبر ماريو”، حيث ينقل الشخصية الشهيرة إلى فضاءات كونية جديدة مليئة بالمغامرة والتشويق، في خطوة تعكس استمرار توسع هذه السلسلة العالمية.

توسع سينمائي لعالم سوبر ماريو

يأتي فيلم “The Super Mario Galaxy Movie” استكمالاً لنجاح الأعمال السابقة المستوحاة من عالم “سوبر ماريو”، والتي حققت حضوراً جماهيرياً واسعاً، ووفقاً لموقع IGN المتخصص بأخبار الألعاب والسينما الترفيهية، فإن العمل الجديد يهدف إلى توسيع عالم السلسلة عبر إدخال عناصر الفضاء والكواكب، ما يمنح القصة بعداً بصرياً أكثر تنوعاً وابتكاراً مقارنة بالأجزاء السابقة.

القصة والأبطال

تدور أحداث الفيلم وهو من إخراج آرون هورفاث (Aaron Horvath) ومايكل جيلينيك (Michael Jelenic)، وكتابة ماثيو فوغل في إطار من المغامرة والخيال العلمي، حيث ينطلق ماريو وشقيقه لويجي برفقة الأميرة بيتش وتود ويوشي في رحلة عبر الفضاء، لمواجهة تهديد جديد يقوده باوزر جونيور الذي يسعى إلى تحرير والده وإعادة فرض سيطرته على المجرات.

ووفقاً لموقع Mario Wiki المتخصص بتوثيق محتوى ألعاب نينتندو وأعمالها السينمائية، فإن القصة تستند إلى عالم “سوبر ماريو غالاكسي” مع توسيع الأحداث لتشمل كواكب ومجرات جديدة وصراعات ذات طابع كوني.

ويضم الفيلم مجموعة من الشخصيات الرئيسية التي يجسدها نخبة من نجوم هوليوود، حيث يؤدي كريس برات صوت ماريو، وأنيا تايلور-جوي صوت الأميرة بيتش، وتشارلي داي صوت لويجي، بينما يجسد جاك بلاك شخصية باوزر.

كما يشارك دونالد غلوفر بصوت يوشي، وبري لارسون بدور الأميرة روزالينا، إلى جانب بيني سفدي في دور باوزر جونيور، وغلين باول في شخصية فوكس ماكلاود، وإيسا راي بدور ملكة العسل، وفقاً لما أورده موقع IMDb وقوائم طاقم العمل الرسمية للأفلام.

المزاوجة بين عالم اللعبة والتقنيات البصرية المتطورة

يستند الفيلم إلى لعبة “Super Mario Galaxy” الشهيرة التي صدرت على جهاز “Wii”، والتي قدمت آنذاك فكرة الجاذبية المتغيرة والتنقل بين الكواكب، ووفقاً لموقع Nintendo Life المتخصص بأخبار شركة نينتندو، فإن الفيلم يحافظ على جوهر اللعبة الأصلي مع تطويره سينمائياً ليواكب تطلعات الجمهور الحديث.

ويشير موقع Screen Rant المتخصص بالتحليلات السينمائية إلى أن الفيلم يعتمد على مزيج بين الحنين للألعاب الكلاسيكية وتقديم عناصر جديدة تناسب الجيل الحالي من المشاهدين، كما يعتمد على أحدث تقنيات الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، ما يتيح تقديم مشاهد فضائية أكثر واقعية ودقة.

رؤية إخراجية تمزج بين الخيال والمرح

عمل صناع الفيلم على تقديم تجربة تجمع بين الطابع المرح لسلسلة “سوبر ماريو” وعناصر الخيال العلمي الفضائي، بما يخلق توازناً بين الترفيه والعالم البصري المبتكر، ويؤكد موقع Collider المتخصص بأخبار السينما أن هذا النوع من المزج قد يشكل خطوة مهمة في تطوير أفلام الألعاب نحو مستويات سردية أكثر نضجاً.

كما يراهن صناع العمل على أن يحقق الفيلم توازناً بين الجاذبية البصرية والروح الكلاسيكية لشخصيات “سوبر ماريو”، من خلال تقديم عالم فضائي غني بالتفاصيل والمؤثرات البصرية المتقدمة، ما يعكس تزايد اهتمام استوديوهات الإنتاج العالمية بتطوير أفلام مستوحاة من ألعاب الفيديو، بحيث لا تقتصر على الترفيه فقط، بل تقدم تجربة سينمائية متكاملة تجمع بين القصة المشوقة والتقنيات الحديثة في الرسوم المتحركة.

إقبال جماهيري وإيرادات مرتفعة

بحسب بيانات شباك التذاكر التي أوردها موقع Box Office Mojo المتخصص بإحصاءات الإيرادات السينمائية، تم عرض فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Galaxy Movie” في دور السينما العالمية بتاريخ 1 نيسان 2026، حيث انطلقت عروضه في الولايات المتحدة وعدد من الأسواق العالمية بشكل متزامن تقريباً.

ووفقاً للموقع نفسه، حقق الفيلم افتتاحاً عالمياً قوياً بلغ نحو 372.5 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ما وضعه ضمن أكبر الافتتاحات السينمائية لعام 2026، وسط إقبال جماهيري واسع على العمل منذ أيام عرضه الأولى.

كما أظهرت بيانات الموقع أن إجمالي إيرادات الفيلم العالمية تجاوز حاجز 960 مليون دولار خلال فترة عرضه، مدعوماً بأداء قوي في الأسواق الدولية والأمريكية، ليصبح أحد أبرز الأفلام من حيث الإيرادات خلال العام.

ويشير موقع The Wall Street Journal المتخصص بالشأن الاقتصادي والسينمائي إلى أن النجاح التجاري للفيلم يعكس استمرار الشعبية العالمية لعلامة “سوبر ماريو”، إلى جانب توسع استوديو “Illumination” في تقديم عوالم سينمائية مستوحاة من ألعاب الفيديو.

وفي المحصلة، يبدو أن فيلم “The Super Mario Galaxy Movie” يمثل مرحلة جديدة في مسيرة شخصية ماريو، من عالم الألعاب إلى الفضاء السينمائي الواسع، حيث تتداخل المغامرة بالخيال والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة منتظرة بشغف، ومع استمرار تطور صناعة الرسوم المتحركة، يبقى هذا الفيلم مرشحاً ليكون أحد أبرز الأعمال الترفيهية القادمة التي تستهدف جمهوراً عالمياً واسعاً.