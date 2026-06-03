مشروع ألماني لمركبة شبه مدارية يفتح آفاقاً جديدة للنقل فائق السرعة بين القارات

برلين-سانا

يعمل مركز الفضاء الألماني (DLR) على تطوير مفهوم طموح لمركبة شبه مدارية مخصصة لنقل الركاب بين القارات بسرعات فائقة، ضمن مشروع يحمل اسم «سبايسلاينر»، يهدف إلى تقليص زمن الرحلة بين أوروبا وأستراليا إلى نحو 90 دقيقة فقط.

ووفقاً لدراسة علمية نُشرت مؤخراً في مجلة «CEAS Space Journal»، وأعدّها باحثون من مركز الفضاء الألماني بالتعاون مع عدد من الجامعات، فإن المشروع يمثل تصميماً متقدماً لمركبة شبه مدارية قابلة لإعادة الاستخدام، تعتمد على الإقلاع العمودي بواسطة معزز صاروخي، قبل أن تنفصل مرحلة نقل الركاب لمتابعة الرحلة عبر الطبقات العليا من الغلاف الجوي، والعودة للهبوط على مدرج تقليدي.

وتستهدف الدراسة تنفيذ رحلات بين أوروبا وأستراليا، وهي مسافة تتراوح بين 17 و18 ألف كيلومتر، في مدة لا تتجاوز ساعة ونصف، مقارنة بأكثر من 20 ساعة في الرحلات الجوية التجارية الحالية، وبسرعة تشغيلية تصل إلى نحو 7 كيلومترات في الثانية (نحو 25,200 كيلومتر في الساعة).

وتشير المعطيات إلى أن المركبة ستصل إلى ارتفاع يقارب 80 كيلومتراً، بالقرب من حدود الفضاء، حيث تنخفض كثافة الهواء بشكل كبير، ما يسمح بالتحليق بسرعات فائقة قبل بدء مرحلة العودة التدريجية، بالاعتماد على 11 محركاً صاروخياً قابلاً لإعادة الاستخدام يعمل بالهيدروجين السائل والأكسجين السائل.

وأكد مركز الفضاء الألماني أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات البحثية ولم يتحول بعد إلى برنامج تشغيلي، حيث يُستخدم لاختبار تقنيات الطيران فائق السرعة، والديناميكا الهوائية، وأنظمة الحماية الحرارية، إضافة إلى تطوير مفاهيم إعادة الاستخدام والسلامة في البيئات شبه المدارية.

ويطرح مشروع «سبايسلاينر» رؤية مستقبلية للسفر بين القارات تقوم على «القفز عبر الفضاء» بدلاً من الطيران التقليدي داخل الغلاف الجوي، ما قد يعيد رسم مستقبل النقل العالمي في حال نجاح هذه التقنيات مستقبلاً.

