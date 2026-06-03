بعد أكثر من قرن.. السعودية تسجل ولادة حيوان نادر في بيئته الطبيعية

الرياض-سانا

سجلت المملكة العربية السعودية ولادة أول مهر للحمار البري الآسيوي على أراضيها منذ أكثر من مئة عام، في إنجاز يعكس نجاح برامج إعادة توطين الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض، واستعادة التنوع الحيوي في البيئات الطبيعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أول أمس، أن المهر الذكر وُلد داخل محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية في حزيران عام 2025، فيما أُعلن عن الخبر مؤخراً بعد اجتيازه عامه الأول بنجاح، وهي المرحلة الأكثر حساسية في دورة حياة هذا النوع من الحيوانات.

وأوضحت المحمية أن هذه الولادة تأتي ضمن برنامج إعادة الحياة الفطرية للجزيرة العربية، الذي يهدف إلى إعادة توطين 23 نوعاً من الكائنات الفطرية في موائلها الطبيعية، بما يسهم في استعادة التوازن البيئي، وتعزيز التنوع الحيوي.

وبيّنت أن ولادة المهر تمثل الأولى من نوعها في المملكة منذ أكثر من قرن، وتشكل محطة مهمة في جهود إحياء الأنواع التي اختفت من البيئة المحلية، ولا سيما في ظل التحديات المرتبطة بإكثار هذا النوع، والمحافظة عليه في البرية.

وأشارت إلى أن العام الأول من حياة الحمار البري الآسيوي يعد الأكثر خطورة، إذ تعتمد فرص بقائه على تجاوز مراحل النمو الأولى بنجاح، الأمر الذي دفع القائمين على البرنامج إلى تأجيل الإعلان عن الولادة حتى التأكد من استقرار حالته.

وتواصل المحمية تنفيذ خطط لتعزيز الاستدامة الوراثية للقطيع، وزيادة أعداده، من خلال توسيع برامج الإكثار واستقدام أفراد جدد، بما يدعم التنوع الجيني، ويعزز فرص بقاء هذا النوع المهدد بالانقراض.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المملكة لإعادة توطين الأنواع الفطرية، وحماية النظم البيئية، حيث شهدت السنوات الأخيرة نجاح برامج المحافظة على عدد من الحيوانات المهددة، من بينها المها العربي والوعل النوبي وغزال الريم.