باحثون يطورون استراتيجية علاجية مبتكرة للحد من عدوى الإشريكية القولونية عند الرضع

d51cb2d0 91e9 11ef b3c2 754b6219680e.jpg باحثون يطورون استراتيجية علاجية مبتكرة للحد من عدوى الإشريكية القولونية عند الرضع

جنيف-سانا

توصل باحثون إلى تطوير نهج علاجي ثلاثي جديد يستهدف الحد من انتقال عدوى بكتيريا الإشريكية القولونية من النمط K1، أحد أبرز مسببات التهاب السحايا لدى حديثي الولادة، في خطوة قد تمثل بديلاً واعداً للمضادات الحيوية التقليدية في التعامل مع هذه العدوى الخطيرة.

ووفق ما نقل موقع «Medical Xpress» أمس الثلاثاء عن دراسة منشورة في مجلة «Nature Communications» العلمية، فقد طور باحثون من المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وجامعة بازل استراتيجية علاجية تعتمد على ثلاث آليات متكاملة تشمل لقاحاً فموياً يُضعف البكتيريا، يليه استخدام ميكروبات غير ضارة تنافس العامل الممرض على الغذاء وتحد من انتشاره، إضافة إلى توظيف العاثيات (الفيروسات البكتيرية) لاستهداف البكتيريا وقتلها بشكل دقيق.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية أن هذا النهج الثلاثي أسهم في تقليل وجود البكتيريا المسببة للمرض في الأمعاء بشكل ملحوظ، بما قد يحد من احتمالات انتقالها إلى حديثي الولادة أثناء الولادة، وخاصة لدى الأطفال الخدج ذوي المناعة الضعيفة.

وتعد بكتيريا الإشريكية القولونية من النمط K1 من السلالات الصعبة بسبب قدرتها على تطوير آليات دفاع سريعة، إلا أن الجمع بين اللقاح والميكروبات المنافسة والعاثيات أظهر فعالية واعدة، مع تأكيد الباحثين الحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل الانتقال إلى الاستخدام البشري.

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