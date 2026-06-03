آبل تصدر تحديثاً لمعالجة خلل في الشحن السلكي ببعض أجهزة آيفون

واشنطن-سانا

أعلنت شركة آبل إصدار تحديث جديد لنظام التشغيل «iOS 26.5.1» المخصص لأجهزة آيفون، بهدف معالجة مشكلة تقنية أثرت على عدد محدود من المستخدمين، وتسببت في تعذر الشحن السلكي في بعض الحالات.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أول أمس أن التحديث يعالج خللاً قد يمنع بعض طرازات «iPhone 17» و«iPhone Air» من الشحن عبر الكابل عند انخفاض مستوى البطارية إلى مستويات متدنية جداً أو عند نفادها بشكل شبه كامل، مشيرةً إلى أن المشكلة تقتصر على عدد محدود من الأجهزة.

وبيّنت آبل أن التحديث لا يتضمن ميزات جديدة أو تعديلات جوهرية على النظام، وإنما يركز على إصلاح الخلل وتحسين استقرار أداء الأجهزة.

ولفتت الشركة إلى أن المشكلة رُصدت خلال الأيام الماضية لدى بعض المستخدمين، ما استدعى إصدار تحديث فرعي لمعالجتها في إطار جهودها المتواصلة لمعالجة المشكلات التقنية وتحسين موثوقية النظام.

ودعت آبل المستخدمين إلى تثبيت التحديث الجديد من خلال قسم «تحديث البرامج» ضمن إعدادات الجهاز، لضمان الاستفادة من أحدث الإصلاحات التقنية والأمنية وتحسين أداء النظام.

ويأتي تحديث «iOS 26.5.1» ضمن سلسلة التحديثات الفرعية التي تصدرها الشركة عقب الإصدارات الرئيسية، بهدف معالجة الأعطال وتعزيز استقرار النظام وتحسين تجربة الاستخدام.