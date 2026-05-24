واتساب يختبر ميزة جديدة لعرض جهات الاتصال النشطة داخل التطبيق

واشنطن-سانا

يعتزم تطبيق «واتساب» التابع لشركة Meta، إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على جهات الاتصال النشطة داخل التطبيق من خلال واجهة موحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين المحادثات المختلفة.

وذكر موقع 9to5Mac التقني، اليوم الأحد، أن الميزة الجديدة، التي تحمل اسم «مركز جهات الاتصال»، ستوفر قائمة بالأشخاص المتصلين حالياً، إلى جانب قائمة أخرى للمستخدمين الذين كانوا نشطين مؤخراً، مع إمكانية عرض جهات الاتصال المفضلة في مقدمة القائمة.

وأوضح الموقع أن الوصول إلى الميزة لن يكون عبر شاشة الدردشات الرئيسية، بل من خلال قسم الإعدادات أو تبويب مخصص داخل التطبيق، بما يسهم في تسهيل إدارة جهات الاتصال، ومتابعة النشاط بشكل أكثر تنظيماً.

وأشار إلى أن الميزة تراعي معايير الخصوصية المعتمدة في التطبيق، إذ لن يتمكن المستخدم من الاطلاع على حالة «متصل» لأي جهة اتصال إلا في حال موافقة الطرف الآخر على مشاركة هذه المعلومات، ما يمنح المستخدمين تحكماً أكبر ببياناتهم الشخصية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «واتساب» المستمرة لتطوير تجربة الاستخدام وتسهيل التواصل، ولا سيما للمستخدمين الذين يديرون عدداً كبيراً من المحادثات اليومية، مع الحفاظ على الخصوصية كأحد المرتكزات الأساسية للخدمة.