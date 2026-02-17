اكتشاف طابع طيني لتزيين أقمشة عمره 2500 عام في بولندا

موسكو-سانا

عثر في جنوب شرق بولندا على طابع طيني صغير يعتقد أنه أول أداة لتطبيق النقوش على الأقمشة أو أجزاء الجسم، بحسب ما أعلن علماء آثار من متحف ياروسلاف، ويعد الاكتشاف دليلاً مهماً على الروابط الثقافية بين المجتمعات البولندية ومناطق حوض الكاربات خلال العصر الحديدي المبكر، بعد اكتشاف بقايا مستوطنة تعود للقرنين السادس والثالث قبل الميلاد في قرية نينوفيتشي، بالقرب من ياروسلاف الروسية، ضمن أعمال تنقيب إنقاذية قبل إنشاء الطريق السريع.

وذكر موقع “أركيونيوز” الإخباري المتخصص في أخبار الآثار أن علماء آثار من متحف ياروسلاف اكتشفوا قطعة طينية، يبلغ ارتفاعها 4.3 سم وقاعدتها 4.2 × 3.7 سم، تحمل نقوشاً هندسية من خطوط ومثلثات ودوائر، وأوضح التحليل أنها تشبه أداة “بينتاديرا” المستخدمة للطباعة السلبية، حيث يغطى سطحها بالشمع أو الراتنج قبل صبغ القماش، تاركةً نمطاً هندسياً يشبه طرق الصباغة الاحتياطية الحديثة.

ويتميز الاكتشاف بأنه يضيف تفاصيل جديدة عن حياة السكان القدماء، حيث عثر إلى جانب الطابع على خرز زجاجي أصفر، ومغازل غير مألوفة، وأقدم أمثلة على الفخار المصنوع على الدولاب، ما يدل على تبادل تقني نشط وشبكات تجارية بعيدة المدى تربط المنطقة بمناطق أخرى. ويعرض الطابع الطيني حالياً ضمن المجموعة الدائمة للمتحف، في انتظار استمرار الدراسات للتأكد من استخداماته بين التزيين والطقوس الدينية.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن جهود حماية التراث الثقافي في بولندا، ويبرز أهمية منطقة ياروسلافل كملتقى حضاري منذ العصور القديمة، حيث ساهمت أعمال التنقيب في الحفاظ على آثار قد تكون فُقدت لولا هذه التدخلات، ما يعكس مدى اندماج المجتمعات البولندية المبكرة في شبكات ثقافية أوروبية واسعة.