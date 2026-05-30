“الأرصاد الفرنسية” تحذّر من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية في غرب أوروبا

باريس-فرنسا

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم السبت، من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة قولها في بيان: “إن وصول كتلة هوائية أبرد قليلاً سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة مساء السبت”، محذرة في الوقت ذاته من عواصف في أنحاء شمال فرنسا ستكون محلية ولكنها قوية في بعض الأحيان، مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها على 80 كيلومتراً في الساعة.

بدوره، رجح الخبير في الهيئة ماتيو سوريل أن تشهد البلاد موجات حر شديدة أخرى هذا الصيف، مشيراً الى أن الحرارة ظلت أعلى من 33 درجة في باريس وضواحيها اليوم، وتجاوزت في عدة مناطق أخرى من فرنسا 30 درجة.

وكانت فرنسا سجلت مؤخراً أعلى حرارة بلغت 37,8 درجة في مقاطعة شارنت، ما أدى إلى إلغاء رحلات قطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المدن، وتسببت في بعض الوفيات في فرنسا وبريطانيا.

يذكر أن فرنسا وبريطانيا والبرتغال سجلت أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال شهر أيار في موجة الحر.