تقدم علمي جديد في علاج التهاب الكبد ‏B‏.. دواء يخفض الفيروس ويحفز ‏المناعة ‏

لندن-سانا‏

تمكن باحثون دوليون من تحقيق تقدم غير مسبوق في علاج التهاب الكبد “‏B‏” المزمن، بدواء جديد ساعد بعض المرضى على التوقف عن العلاج دون ‏عودة ظهور الفيروس في أجسامهم.‏

ونشرت المجلة الطبية الأمريكية “نيو إنغلاند الطبية”، المتخصصة في العلوم ‏الطبية الحيوية، أمس الأول، نتائج دراسة أجراها البروفيسور “جينلين هو” ‏من جامعة ساوثرن ميديكال في الصين، بالتعاون مع شركة الأدوية ‏البريطانية ‏GSK، أظهرت أن نحو مريض واحد من كل خمسة تلقوا الدواء ‏التجريبي “بيبيروفيرسين” تمكن من خفض الفيروس إلى درجة جعلت جهاز ‏المناعة قادراً على السيطرة عليه، ليظل غير قابل للكشف حتى بعد التوقف ‏الكامل عن العلاج.‏

وأوضح الباحثون أن التجارب السريرية شملت 1838 مريضاً، وتلقى ‏المشاركون حقنة أسبوعية من الدواء أو حقنة وهمية إلى جانب علاجهم ‏المعتاد لمدة ستة أشهر، وأظهرت النتائج أن نحو 20 بالمئة من المرضى ‏الذين تلقوا الدواء ظل الفيروس لديهم غير قابل للكشف لمدة ستة أشهر بعد ‏التوقف عن العلاج، مقابل عدم تسجيل أي حالة مماثلة في المجموعة التي ‏تلقت العلاج الوهمي.‏

وقال الباحثون: “هذه النتائج تمثل خطوة مهمة نحو الشفاء الوظيفي من ‏التهاب الكبد ‏B‏ المزمن”، محذرين من آثار جانبية خفيفة محتملة مثل ألم في ‏موضع الحقن، أو ارتفاع مؤقت في إنزيمات الكبد.‏

يعد التهاب الكبد “‏B‏” المزمن مرضاً خطيراً قد يؤدي إلى تليف أو سرطان ‏الكبد، ويتسبب بوفاة 1.1 مليون شخص سنوياً، ورغم وجود علاجات حالية، ‏إلا أنها تتطلب تناولاً يومياً مدى الحياة ولا تؤدي للشفاء التام،

ويعمل الدواء ‏الجديد على استهداف المادة الوراثية للفيروس وتحفيز المناعة، ويخضع ‏حالياً لمراجعة عاجلة من ‏FDA‏ بتوقعات صدور قرار في تشرين الأول ‏المقبل.‏