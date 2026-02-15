موتورولا تطلق إصداراً خاصاً من هاتف “رازر” بمناسبة كأس العالم 2026

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “موتورولا” إطلاق إصدار خاص من هاتفها القابل للطي “رازر”، بمناسبة كأس العالم لكرة القدم 2026، وذلك ضمن شراكتها كعلامة تجارية رسمية للهواتف الذكية للبطولة.

ووفقاً لما أورده موقع 9to5Google المتخصص في أخبار التكنولوجيا، فإن إصدار “فيفا” يمثل أول طرح رئيسي للشركة في إطار شراكتها مع البطولة العالمية، حيث يأتي الهاتف بتصميم مستند إلى النسخة القياسية من “رازر”، مع لون أخضر زاهٍ وشعار “فيفا” على الجهة الخلفية، إلى جانب لمسات تصميمية خاصة تميز الإصدار الجديد.

ومن حيث المواصفات التقنية، لم تطرأ أي تعديلات على العتاد الداخلي مقارنة بالهاتف الأساسي، إذ يضم شاشة داخلية قابلة للطي بقياس 6.9 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 3.6 بوصات، مع سعة تخزين تبلغ 256 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت.

كما يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 7400X، ويأتي مزوداً ببطارية سعة 4500 ميلي أمبير، وهي المواصفات ذاتها لهاتف “رازر” لعام 2025.

وتعرض “موتورولا” كذلك جهاز التتبع “Moto Tag” مجاناً مع كل عملية شراء للهاتف، على أن يتم الحصول عليه بإضافته إلى سلة المشتريات أثناء إتمام الطلب.

ويأتي هذا الإطلاق في إطار مساعي الشركة لتعزيز حضورها العالمي بالتزامن مع الحدث الرياضي الأبرز، مستفيدة من الزخم المتوقع لبطولة كأس العالم 2026.