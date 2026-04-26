“آبل” تتعاون مع شركة ناشئة لإنتاج إكسسوارات آيفون بمواد حيوية مخبرية بديلة للجلود

واشنطن-سانا

تعمل شركة “آبل” الأمريكية على تعزيز توجهاتها البيئية من خلال تعاون مع شركة ناشئة متخصصة، لإنتاج إكسسوارات وحافظات لهواتف “آيفون 18” باستخدام مواد حيوية مخبرية، في إطار البحث عن بدائل مستدامة خالية من الجلود الطبيعية والمواد البلاستيكية التقليدية.

ووفق ما ذكره موقع “TechRadar” التقني أمس السبت، فإن هذه الإكسسوارات تُصنع من مادة حيوية مستحدثة تُعرف بـ”جلد الديناصور”، يتم إنتاجها مخبرياً عبر مفاعلات حيوية باستخدام تسلسلات جينية مُعاد بناؤها، دون الإضرار بأي كائن حي أو استنزاف الموارد الطبيعية.

وتشير المعلومات إلى أن هذه المادة تمتاز بقدرتها على التحلل الحيوي بشكل آمن، إضافة إلى متانة عالية تُقدّر بأنها تفوق الفولاذ بنحو خمس مرات، فضلاً عن خاصية فريدة تمكّنها من “إصلاح” الخدوش ذاتياً، ما يمنحها تفوقاً على مواد تقليدية سابقة استخدمت في هذا المجال.

ورغم الترحيب البيئي بهذا الابتكار باعتباره خطوة نحو دعم مفهوم “الاقتصاد الدائري”، أثار المشروع جدلاً علمياً، حيث شكك عدد من علماء الأحياء القديمة في إمكانية استنساخ جلد ديناصور بشكل دقيق.