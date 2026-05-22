الهند تفتح “مناطق تبريد” مؤقتة لمواجهة موجة حر تقترب من 45 درجة مئوية

نيودلهي-سانا

تشهد مناطق واسعة من الهند موجة حر شديدة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية، من بينها فتح “مناطق تبريد” مؤقتة، في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة على السكان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية عبر موقعها الإلكتروني أمس الخميس أن درجات الحرارة في العاصمة نيودلهي قد تصل إلى 45 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة في عدد من مناطق شمال البلاد خلال الأيام المقبلة، وبقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام.

ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب الخروج خلال ساعات الذروة، والبقاء في أماكن مغلقة قدر الإمكان، مع اتخاذ إجراءات وقائية للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، في ظل تراجع النشاط اليومي في الشوارع والأسواق خلال فترات ما بعد الظهيرة.

وفي ظل هذه الظروف، شهدت عدة ولايات شمالية، من بينها ولاية أوتار براديش، إغلاقاً جزئياً للأسواق والطرق خلال ساعات النهار، بينما لجأ بعض التجار إلى العمل في ساعات الصباح الباكر، واضطر مزارعون إلى نقل نشاطهم الزراعي إلى الليل هرباً من الحرارة المرتفعة.

كما أشارت تقارير إعلامية نقلتها وكالة Associated Press إلى أن موجات الحر المتكررة في الهند باتت جزءاً من نمط مناخي عالمي أوسع، يرتبط بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.

وتعكس هذه الإجراءات حجم التحديات التي تفرضها موجات الحر المتزايدة على الحياة اليومية في الهند، في ظل تحذيرات من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.