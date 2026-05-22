دراسة علمية تربط المواد الحافظة في الطعام الجاهز بتراجع صحة القلب والأوعية الدموية

باريس-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط عدد من المواد الحافظة والمضافات الغذائية المستخدمة على نطاق واسع في الأطعمة الجاهزة، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وبحسب ما نقلت شبكة CNN اليوم الجمعة عن الدراسة التي استندت إلى بيانات مشروع “NutriNet-Santé” في فرنسا، فإن بعض المواد الحافظة الشائعة، سواء كانت صناعية أو مصنفة ضمن “مضادات الأكسدة الطبيعية”، ارتبطت بارتفاع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة وصلت إلى 29%، إضافة إلى زيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تقارب 16% لدى الأشخاص الأكثر استهلاكاً لهذه المواد.

كما أظهرت النتائج أن بعض المكونات التي تُستخدم لمنع تغير لون الطعام أو حفظه، مثل حمض الأسكوربيك (فيتامين C) وحمض الستريك، قد ترتبط بزيادة خطر ارتفاع ضغط الدم بنسبة تقارب 22%، رغم اعتبارها مواد “طبيعية” في بعض الاستخدامات الغذائية.

واعتمد الباحثون على تحليل استهلاك أكثر من 112 ألف مشارك بالغ في فرنسا على مدى سنوات طويلة، مع تتبع النظام الغذائي بدقة وربطه بالبيانات الصحية المسجلة، وجرى تحليل تأثير 58 مادة مضافة غذائية، حيث تبين أن عدداً منها مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وشملت المواد التي رُصدت ضمن العوامل المرتبطة بارتفاع ضغط الدم مواد مثل: سوربات البوتاسيوم وميتابيسلفيت البوتاسيوم ونتريت الصوديوم، إضافة إلى بعض مضادات الأكسدة المستخدمة في الأطعمة فائقة المعالجة.

كما لفتت الدراسة إلى أن هذه النتائج لا تعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة، لكنها تشير إلى ارتباطات إحصائية قوية تستدعي مزيداً من البحث، وخاصة مع انتشار استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة عالمياً.

ويرى الباحثون أن الاعتماد المفرط على الأطعمة المصنعة قد يجعل هذه المواد جزءاً دائماً من النظام الغذائي اليومي، ما يرفع من مستوى التعرض لها على المدى الطويل.

وتأتي هذه النتائج في سياق دراسات سابقة أشارت أيضاً إلى ارتباط الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة مخاطر السمنة والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، ما يعزز المخاوف الصحية المتزايدة بشأن مكوناتها.