غوغل تغلق ثغرات أمنية خطيرة تؤثر على إصدارات متعددة من أندرويد

واشنطن-سانا

أغلقت شركة “غوغل” ثغرتين أمنيتين خطيرتين تؤثران على نظام “أندرويد”، بدءاً من الإصدار 13 وحتى الإصدار 16، مشيرةً إلى أن هذه الثغرات استُغلت سابقاً في عدد من الهجمات السيبرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الثغرات كانت تتيح للقراصنة التحكم عن بعد بالأجهزة المصابة أو تعطيلها بالكامل، ما يجعلها من الثغرات الأمنية شديدة الخطورة.

وأوضحت “غوغل” أنها أطلقت على الفور تحديثات أمنية لسد هذه الثغرات، مشيرةً إلى أن وصول التحديثات قد يختلف حسب الشركة المصنعة للهاتف، رغم أنها أبلغت الشركات المعنية بوجود الثغرات قبل شهر من الإعلان الرسمي.

ودعت الشركة مستخدميها إلى التأكد من تثبيت أحدث التحديثات الأمنية عبر قسم تحديثات النظام في الإعدادات، مؤكدةً ضرورة استخدام الإنترنت اللاسلكي أثناء التحديث، وضمان شحن الهاتف أكثر من 75% أو توصيله بالشاحن مباشرة.

وكان تقرير لشركة “مالويربايتس” أكد أن التحديث الأخير جزء من خطة “غوغل” لإغلاق الثغرات فور اكتشافها، حيث شمل إصلاح 107 ثغرات مختلفة الخطورة، كانت تمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات حساسة في النظام دون إذن المستخدم.