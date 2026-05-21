ارتباط محتمل بين قوة اليد والصحة النفسية في دراسة شملت نصف مليون شخص

كشفت دراسة علمية حديثة عن احتمال وجود ارتباط بين ضعف قوة قبضة اليد وارتفاع خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب، في مؤشر جسدي بسيط قد يعكس الحالة الصحية والنفسية العامة للإنسان.

ووفق ما أورده موقع “Medical Xpress” اليوم الخميس نقلاً عن مجلة “Journal of Affective Disorders” العلمية المحكمة، فإن الدراسة التي قادها فريق بحثي دولي من جامعة “University College London” (UCL) في المملكة المتحدة، اعتمدت على تحليل بيانات واسعة شملت نحو 500 ألف مشارك من 12 مجموعة بحثية ضمن قاعدة بيانات “UK Biobank”.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة قبضة يد أقل كانوا أكثر عرضة بنسبة تصل إلى 42 بالمئة للإصابة بأعراض الاكتئاب مقارنة بمن لديهم قوة عضلية أعلى، ما يشير إلى وجود ارتباط بين اللياقة البدنية والصحة النفسية.

وأوضح الباحثون أن قوة قبضة اليد تُعد مؤشراً عاماً على الحالة الصحية والقدرة الوظيفية، وترتبط بعدة مؤشرات حيوية، من بينها صحة الجهاز العصبي ووظائف الدماغ والمناطق المسؤولة عن الذاكرة والتنظيم العاطفي.

وأشار الفريق إلى أن قياس قوة القبضة يمثل أداة بسيطة وسريعة وغير مكلفة يمكن استخدامها في تقييم الحالة الصحية العامة، وقد تسهم مستقبلاً في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الاضطرابات النفسية.

وشددت الدراسة رغم ذلك على أن العلاقة بين ضعف قوة القبضة والاكتئاب هي علاقة ارتباطية وليست سببية، مؤكدةً أن تقييم الصحة النفسية يتطلب الأخذ بعوامل متعددة، إلى جانب الحاجة لمزيد من الدراسات لتعزيز هذه النتائج وتوسيع تطبيقاتها السريرية.

وتشير نتائج مثل هذه الدراسات إلى أن مؤشرات بدنية بسيطة قد تسهم في تحسين فهم العوامل المرتبطة بالصحة النفسية.