فريق نمساوي يطوّر أصغر رمز QR في العالم لتخزين البيانات طويل الأمد

فيينا-سانا

طوّر فريق بحثي من جامعة فيينا التقنية، بالتعاون مع شركة “سيرابايت” المتخصصة في تخزين البيانات، أصغر رمز استجابة سريعة (QR) في العالم، بمساحة لا تتجاوز 1.98 ميكرومتر مربع، وهو حجم أصغر من معظم أنواع البكتيريا، وقد سُجل الإنجاز في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ووفقاً لما أورده موقع “SciTechDaily” المتخصص في أخبار العلوم والتكنولوجيا، يتميز الرمز الجديد بقدرته على البقاء مستقراً، وقابلاً للقراءة المتكررة رغم أن حجم كل بكسل فيه يبلغ 49 نانومتراً، أي أقل بعشر مرات من الطول الموجي للضوء المرئي.

وأوضح الباحثون أن تصنيع الرمز تم باستخدام حزم أيونية مركزة على طبقة خزفية رقيقة، ما يتيح تخزين البيانات بكثافة عالية جداً، تصل نظرياً إلى أكثر من 2 تيرابايت على مساحة تعادل ورقة A4، مع إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة من دون الحاجة إلى طاقة أو تبريد.

وتوفر هذه التقنية بديلاً مستداماً لوسائل تخزين البيانات التقليدية، وتفتح المجال أمام تطبيقات صناعية متقدمة تسهم في حفظ المعلومات لمئات أو آلاف السنين.