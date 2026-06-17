دراسة: تغيرات في كروموسوم Y قد تزيد احتمالات أمراض القلب لدى الرجال

ستوكهولم وكانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن بعض الرجال قد يتعرضون مع التقدم في العمر، لفقدان جزئي لكروموسوم Y داخل عدد من خلايا الجسم، في ظاهرة جينية تُعرف باسم “فقدان كروموسوم Y في الخلايا”، والتي تزداد احتمالاتها تدريجياً مع العمر دون أن تعني فقدانه الكامل من الجسم.

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة “Journal of the American College of Cardiology (JACC)”، ونقلها موقع “ScienceAlert”، العلمي أمس الثلاثاء وقادها باحثون من جامعة موناش الأسترالية بالتعاون مع جامعتي أوبسالا ومعهد كارولينسكا في السويد، فإن هذه الظاهرة قد ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، استناداً إلى بيانات متابعة طويلة الأمد ضمن دراسة “ASPREE” التي شملت آلاف الرجال من كبار السن.

وأوضح الباحثون أن الكروموسومات تمثل المادة الوراثية المسؤولة عن تحديد الصفات الجينية في خلايا الإنسان، حيث يمتلك الرجال كروموسومي X وY، بينما تمتلك النساء كروموسوم X واحداً، ويؤدي كروموسوم Y وظائف مرتبطة بالصفات الذكورية إضافة إلى أدوار في الجهاز المناعي وتنظيم عمل الخلايا.

ومع التقدم في العمر، تخضع خلايا الجسم لعمليات انقسام متكررة بهدف تجديد الأنسجة وإصلاحها، ما قد يؤدي إلى حدوث أخطاء جينية طفيفة ينتج عنها فقدان كروموسوم Y في بعض الخلايا، وهو ما يترتب عليه تراكم هذه الخلايا داخل الجسم مع مرور الوقت.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن هذه الظاهرة قد ترتبط بزيادة احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، من بينها أمراض القلب والأوعية الدموية، وضعف الجهاز المناعي، وارتفاع خطر بعض أنواع السرطان، إضافة إلى زيادة الالتهابات المزمنة، مع التأكيد على أن هذه النتائج تشير إلى ارتباط إحصائي وليس علاقة سببية مباشرة.

وتسهم دراسة هذه الظاهرة في تعزيز فهم آليات الشيخوخة البيولوجية، وتطوير مؤشرات حيوية قد تساعد في التنبؤ بالمخاطر الصحية لدى الرجال مع التقدم في العمر.