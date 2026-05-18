إيفرست يشهد إنجازاً مزدوجاً في تسلق القمم وتحطيم أرقام قياسية جديدة

كاتماندو-سانا

سجل المتسلق النيبالي كامي ريتا شيربا إنجازاً جديداً بتسلقه قمة جبل إيفرست للمرة الثانية والثلاثين، محطماً بذلك رقمه القياسي العالمي كأكثر من صعد إلى أعلى قمة في العالم، في حين حققت المتسلقة لاكبا شيربا رقماً قياسياً خاصاً بالسيدات بوصولها إلى القمة للمرة الحادية عشرة.

وذكرت وكالة رويترز اليوم الإثنين، أن هذا الإنجاز تحقق أمس الأحد ضمن موسم التسلق الحالي في النيبال، حيث أوضح الناطق باسم وزارة السياحة النيبالية هيمال غوتام، أن ما جرى يمثل محطة بارزة في تاريخ تسلق الجبال في البلاد.

ويُعرف كامي ريتا شيربا، البالغ من العمر 56 عاماً، بلقب “رجل إيفرست”، إذ بدأ رحلاته إلى القمة عام 1994، وواصل منذ ذلك الحين قيادة البعثات، وتسلق الجبل بشكل شبه سنوي.

أما لاكبا شيربا، البالغة من العمر 52 عاماً والملقبة بـ”ملكة الجبل”، فهي أول امرأة نيبالية تنجح في تسلق إيفرست والعودة منه عام 2000، قبل أن تواصل تسجيل إنجازات متتالية في هذا المجال.

وأكد غوتام أن هذه الأرقام القياسية تمثل مصدر إلهام للمتسلقين حول العالم، وتعكس المكانة التي تحظى بها النيبال في رياضة تسلق المرتفعات.

وتشهد النيبال خلال الموسم الحالي إقبالاً واسعاً على تسلق إيفرست، مع إصدار السلطات نحو 492 تصريحاً، وسط تحذيرات من الازدحام، وتأثير الظروف الجوية على سلامة المتسلقين.