آبل تطور “سيري” في iOS 27 بقدرات ذكية متقدمة تشمل فهم الشاشة وتنفيذ مهام مركبة

واشنطن-سانا

تتجه شركة آبل إلى إدخال تحسينات واسعة على مساعدها الصوتي “سيري” ضمن نظام التشغيل المرتقب iOS 27، في إطار تطوير يهدف إلى رفع مستوى الذكاء التفاعلي وتوسيع نطاق المهام التي يمكن إنجازها تلقائياً عبر الأوامر الصوتية.

ووفق ما أورده موقع “Phone Arena” التقني أول أمس، فإن النسخة الجديدة من سيري ستتمكن من تحليل وفهم محتوى شاشة هاتف آيفون، بما يتيح تنفيذ أوامر مباشرة مرتبطة بما يظهر على الشاشة، مثل إرسال صورة محددة من تطبيق الصور إلى جهة اتصال، أو إجراء تعديلات عليها مثل تحويلها إلى رسم تخطيطي بناءً على طلب المستخدم.

كما ستعتمد سيري على تكامل أوسع مع تطبيقات النظام الأساسية مثل التقويم والبريد والرسائل والصور والملاحظات، ما يسمح بتقديم إجابات أدق تتعلق بالمعلومات الشخصية والأنشطة اليومية، بما في ذلك تتبع المواعيد واسترجاع تفاصيل الأحداث السابقة.

وستشمل التحديثات المرتقبة أيضاً ربط سيري بخدمات خارجية، مثل تتبع الرحلات الجوية وحركة المرور، بما يتيح تقديم توصيات عملية للمستخدمين، من بينها تحديد الوقت الأنسب للتوجه إلى المطارات أو المواعيد المهمة.

ومن المتوقع أن تشكل هذه التحديثات نقلة نوعية في أداء سيري، لتصبح أقرب إلى المساعدات الذكية المتقدمة، عبر قدرات مشابهة لروبوتات المحادثة الحديثة مثل “ChatGPT” و” Gemini”، مع إمكانية تقديم استجابات موسعة وتنفيذ مهام معقدة بأقل تدخل من المستخدم.