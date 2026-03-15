اكتشاف آلية نباتية قد تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

واشنطن-سانا

كشف باحثون عن آلية جزيئية طورتها نباتات بدائية تعرف باسم القرنيات قد تسهم مستقبلاً في تحسين كفاءة المحاصيل الزراعية مثل القمح والأرز، عبر تعزيز عمل إنزيم روبيسكو المسؤول عن التقاط ثاني أكسيد الكربون خلال عملية البناء الضوئي.

ووفقاً لدراسة قادها باحثون من معهد بويس طومسون وجامعة كورنيل وجامعة إدنبرة، ونشرت في دورية Science العلمية، طورت هذه النباتات آلية لتجميع جزيئات إنزيم روبيسكو في تراكيب كثيفة داخل الخلية باستخدام مكون بروتيني أطلق عليه اسم RBCS-star، ما يسهم في تحسين كفاءة تحويل الضوء إلى طاقة كيميائية.

واختبر الباحثون هذه الآلية على نباتات مختلفة، بينها الأرابيدوبسيس، حيث أظهرت النتائج إمكانية تطبيق هذا الأسلوب في المحاصيل الزراعية بهدف زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد.

ويأتي هذا البحث في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن مئات الملايين من الأشخاص يعانون من الجوع، ما يعزز أهمية تطوير محاصيل أكثر كفاءة وإنتاجية لمواكبة النمو السكاني المرتفع.

باحثون أمريكيون يطورون ذراعاً روبوتية منخفضة التكلفة لقطف التفاح
غوغل تطلق تحديثاً لتطبيق “Google Photos” يتضمن شريط أدوات عائماً
اكتشاف غطاء رأس أثري مصنوع من جمجمة غزال في ألمانيا يعود إلى 7500 عام
تقرير دولي: أكثر من 1.8 مليار شخص معرضون لخطر الفيضانات
علماء أستراليون يكشفون أكبر صورة راديوية ملونة لمجرة درب التبانة
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك