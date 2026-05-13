دراسة علمية: موجات صوتية عالية التردد قد تُضعف فيروسات مثل كورونا داخل المختبر

برازيليا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن استخدام موجات صوتية عالية التردد قد يسهم في إضعاف وتعطيل فيروسات خطيرة مثل فيروس كورونا والإنفلونزا داخل بيئات مخبرية، دون أن يسبب ضرراً لخلايا الإنسان، ما يفتح آفاقاً بحثية جديدة في مجال مكافحة الأمراض الفيروسية.

ووفق ما أورده موقع ScienceAlert اليوم الأربعاء، استخدم الباحثون وهم من جامعة ساو باولو – البرازيلية تقنية “الرنين الصوتي” (Acoustic Resonance)، حيث تعمل الموجات الصوتية على إحداث اهتزازات دقيقة داخل البنية الخارجية للفيروس، ما يؤدي إلى إضعاف غلافه وتفكيكه تدريجياً، وتعطيل قدرته على إصابة الخلايا.

وأشارت الدراسة التي نُشرت في مجلة Scientific Reports إلى أن الفيروسات المستهدفة شملت فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، وفيروس الإنفلونزا (H1N1)، حيث أظهرت النتائج فقدانها القدرة على إصابة الخلايا بعد تعرضها للموجات الصوتية، فيما يؤكد الباحثون أن تحويل هذه التقنية إلى تطبيق طبي يتطلب مزيداً من الدراسات لضمان السلامة والدقة.

يذكر أن هذه التقنية لا تزال في إطار البحث المخبري، رغم ما تحمله من آفاق واعدة لتطوير أساليب جديدة في مكافحة الفيروسات مستقبلاً.