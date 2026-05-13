طلاب يحولون ناطحة سحاب في فيلادلفيا إلى شاشة ألعاب رقمية عملاقة تمتد على 29 طابقاً

واشنطن-سانا

حوّل طلاب مرحلة إعدادية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية مركز”سيرا” إلى واجهة عرض رقمية ضخمة للألعاب، بعد تشغيل ألعاب فيديو صمموها بأنفسهم على شاشة LED تمتد على ارتفاع 29 طابقاً من المبنى.

ووفقاً لتقرير إعلامي نشرته شبكة CNN أمس الثلاثاء جاء هذا المشروع ضمن مبادرة “ألعاب ناطحات السحاب” التي أطلقتها مؤسسة “يونغ فيوتشرز”، حيث خضع الطلاب لتدريبات في مجالات البرمجة وتصميم الألعاب، قبل تطوير ألعاب خاصة بنموذج افتراضي يحاكي المبنى، ليتم لاحقاً تحويلها إلى ألعاب تفاعلية عُرضت على الواجهة الحقيقية لناطحة السحاب.

وأشار التقرير إلى أن استوديو الألعاب في جامعة دريكسل تولى دعم الطلاب تقنياً وتحويل مشاريعهم إلى ألعاب قابلة للتشغيل على الشاشة العملاقة.

وشهد الحدث حضور عشرات الزوار، فيما أكد القائمون عليه أن المبادرة تهدف إلى تشجيع الطلبة على دخول مجالات البرمجة وعلوم الحاسوب وتطوير الألعاب، وتعزيز التعلم التطبيقي في سن مبكرة.