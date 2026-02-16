ناسا تستعد لإطلاق “أرتميس 2” في آذار المقبل بعد نجاح اختبار خزان صاروخ SLS

واشنطن-سانا

تستعد وكالة NASA لإطلاق مهمة Artemis 2 في آذار 2026، بعد إتمام اختبار خزان الهيدروجين السائل في المرحلة الأساسية لصاروخ SLS.

ووفقاً لما أعلنته وكالة الفضاء الأمريكية (NASA) عبر موقعها الرسمي، فإن الاختبار الذي أُجري في الـ 12 من شباط الجاري أتاح للمهندسين جمع بيانات دقيقة حول أداء الأختام الجديدة ومعالجة التسريبات السابقة، تمهيداً للإطلاق المرتقب نحو مدار القمر.

وتأتي مهمة Artemis 2 ضمن برنامج أرتميس الأمريكي لإعادة الإنسان إلى القمر، وتتضمن اختبارات واسعة للنظم الأساسية للصاروخ والمركبة الفضائية، استعداداً لمهام مأهولة مستقبلية أبعد في الفضاء.

وكانت قد أطلقت وكالة ناسا برنامج أرتميس لإعادة رواد الفضاء للقمر، مستخدمة صواريخ SLS ومركبات أورايون، مع التركيز على السلامة والتكنولوجيا المتقدمة في الاستكشاف الفضائي.