مايكروسوفت تعتزم دمج تقنيات أنثروبيك في خدمة Copilot

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أنثروبيك ضمن خدمة Microsoft Copilot، في خطوة تهدف إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل شبه مستقل، تلبيةً للطلب المتزايد على هذه الأدوات في بيئات العمل الرقمية.

وأوضحت الشركة في مدونة نشرتها على موقعها الرسمي، أنها تعمل على تطوير أداة جديدة باسم Copilot Cowork، مستوحاة من خدمة Claude Cowork التي طورتها أنثروبيك، وتتيح تنفيذ مهام متنوعة مثل إنشاء التطبيقات وبناء جداول البيانات وتنظيم كميات كبيرة من البيانات مع قدر محدود من الإشراف البشري.

وذكرت الشركة أن أداة Copilot Cowork تخضع حالياً للاختبار، على أن تتوفر للمستخدمين ضمن برنامج الوصول المبكر في وقت لاحق من الشهر الجاري، دون الكشف عن الأسعار النهائية، مشيرةً إلى أن بعض الاستخدامات ستدرج ضمن اشتراك M365 Copilot المخصص للشركات.

كما أعلنت الشركة إتاحة نموذج Claude Sonnet من أنثروبيك لمستخدمي الخدمة، بعد أن كانت تعتمد سابقاً على نماذج OpenAI فقط، في خطوة تعكس توسيع شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ذلك في وقت تتسارع فيه المنافسة بين شركات التكنولوجيا العالمية لتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام متقدمة داخل بيئات العمل الرقمية، مع تزايد اعتماد المؤسسات على أدوات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وإدارة البيانات.