أكثر من نصف مليار دولار.. بيع أغلى شقة سكنية في العالم داخل موناكو

موناكو فيل-سانا

شهدت إمارة موناكو واحدة من أكبر الصفقات العقارية في العالم، بعد بيع شقة بنتهاوس فاخرة بأكثر من 500 مليون دولار، في صفقة وصفت بأنها الأعلى قيمة لعقار سكني على الإطلاق.

وتقع الشقة داخل مبنى “لو رينزو” المطل على الواجهة البحرية، وتتألف من 21 غرفة موزعة على خمسة طوابق.

وذكرت صحيفة New York Post، أمس الأحد، أن الشقة استحوذت عليها شركة مملوكة لرجل الأعمال Rinat Akhmetov، مشيرةً إلى أن العقار يمتد على مساحة تتجاوز الـ 26 ألف قدم مربعة، ويضم مرافق فاخرة تشمل مسبحاً خاصاً، وجاكوزي، وشرفات واسعة، إضافة إلى مواقف سيارات خاصة وإطلالات مباشرة على البحر المتوسط.

ويرى خبراء في القطاع العقاري أن القيمة القياسية للصفقة تعكس المكانة الاستثنائية التي تحتلها موناكو ضمن أسواق العقارات الفاخرة عالميًا، ولا سيما مع ارتفاع أسعار العقارات فيها إلى مستويات قياسية، إلى جانب تزايد الطلب على المساكن فائقة الفخامة في أبرز الوجهات العالمية.