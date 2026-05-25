ألمانيا تطلق مبادرة لبناء “‌‎ OpenAIأوروبي” لمواجهة المنافسة الأمريكية والصينية

برلين-سانا‏

أطلقت ألمانيا مبادرة طموحة بقيمة 125 مليون يورو لتمويل جيل جديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية، في ‏خطوة تعكس تنامي المخاوف الأوروبية من الاعتماد المفرط على التقنيات الأمريكية والصينية في هذا القطاع الاستراتيجي‎.‎

ونقلت شبكة يورو نيوز، اليوم الإثنين، عن وكالة الابتكار الاتحادية الألمانية قولها: إن المسابقة تهدف إلى تمويل شركات ‏يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى النسخة الأوروبية من شركات عملاقة كـ “‎”OpenAI ‌الأمريكية و”‎DeepSeek”‌‏ ‏الصينية‎.‎

وأوضح رئيس قسم التحديات في الوكالة يانو كوستارد، أن ألمانيا تقود هذه المبادرة لأن المنافسة العالمية في مجال الذكاء ‏الاصطناعي لا تنتظر أحداً، مشيراً إلى أن المبادرة تُنفَّذ في إطار أوروبي شامل، وأكد أن المبلغ 125 مليون يورو ليس سوى ‏الخطوة الأولى، إذ يهدف إلى فتح الباب أمام مليارات إضافية من التمويل مستقبلاً‎.‎

وأشار كوستارد إلى أن أفضل فرصة لأوروبا تكمن في نقاط قوتها الذاتية، كالبيانات الصناعية، والخبرة في قطاع التصنيع، ‏وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تُولي حماية الخصوصية أولوية قصوى، مؤكداً أن القارة لا تفتقر إلى السجل البحثي القوي ‏ولا إلى القدرة التكنولوجية، بل تحتاج إلى تحويل ذلك إلى شركات ومنتجات وخدمات قادرة على المنافسة‎.‎

وتندرج هذه المبادرة ضمن نقاش أوروبي أوسع حول السيادة التكنولوجية، في ظل مخاوف متصاعدة من هجرة الشركات ‏الناشئة الواعدة إلى الولايات المتحدة والصين بحثاً عن بيئة استثمارية أكثر مرونة ويد عاملة أقل تكلفة، وهو ما يُعرف ‏بـ”نزف الأدمغة” في مجال الذكاء الاصطناعي‎.‎