ألمانيا تطلق مبادرة لبناء “‌‎ OpenAIأوروبي” لمواجهة المنافسة الأمريكية والصينية

برلين-سانا
أطلقت ألمانيا مبادرة طموحة بقيمة 125 مليون يورو لتمويل جيل جديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية، في خطوة تعكس تنامي المخاوف الأوروبية من الاعتماد المفرط على التقنيات الأمريكية والصينية في هذا القطاع الاستراتيجي.
ونقلت شبكة يورو نيوز، اليوم الإثنين، عن وكالة الابتكار الاتحادية الألمانية قولها: إن المسابقة تهدف إلى تمويل شركات يمكن أن تتحول في نهاية المطاف إلى النسخة الأوروبية من شركات عملاقة كـ “”OpenAI الأمريكية و”DeepSeek” الصينية.
وأوضح رئيس قسم التحديات في الوكالة يانو كوستارد، أن ألمانيا تقود هذه المبادرة لأن المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي لا تنتظر أحداً، مشيراً إلى أن المبادرة تُنفَّذ في إطار أوروبي شامل، وأكد أن المبلغ 125 مليون يورو ليس سوى الخطوة الأولى، إذ يهدف إلى فتح الباب أمام مليارات إضافية من التمويل مستقبلاً.
وأشار كوستارد إلى أن أفضل فرصة لأوروبا تكمن في نقاط قوتها الذاتية، كالبيانات الصناعية، والخبرة في قطاع التصنيع، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي تُولي حماية الخصوصية أولوية قصوى، مؤكداً أن القارة لا تفتقر إلى السجل البحثي القوي ولا إلى القدرة التكنولوجية، بل تحتاج إلى تحويل ذلك إلى شركات ومنتجات وخدمات قادرة على المنافسة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن نقاش أوروبي أوسع حول السيادة التكنولوجية، في ظل مخاوف متصاعدة من هجرة الشركات الناشئة الواعدة إلى الولايات المتحدة والصين بحثاً عن بيئة استثمارية أكثر مرونة ويد عاملة أقل تكلفة، وهو ما يُعرف بـ”نزف الأدمغة” في مجال الذكاء الاصطناعي.