بلومبرغ إنتليجنس: الطقس المتطرف قد يكلف العالم 20 تريليون دولار خلال عقد

GiKTMzfL9l 1780469172 بلومبرغ إنتليجنس: الطقس المتطرف قد يكلف العالم 20 تريليون دولار خلال عقد

نيويورك-سانا

حذر باحثون في مركز “بلومبرغ إنتليجنس” من أن تكاليف الطقس المتطرف قد تتجاوز 20 تريليون دولار عالمياً خلال العقد المقبل، في ظل تزايد التداعيات الاقتصادية لتغير المناخ.

وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن محللين في المركز، أن ارتفاع الإنفاق العالمي لمواجهة آثار تغير المناخ من شأنه أن يعزز مبيعات وأرباح شركات إعادة التأمين، والشركات العاملة في مجالات كفاءة الطاقة وأمن المناخ.

وبحسب المركز، بلغت تكاليف أحداث الطقس المتطرف 1.4 تريليون دولار خلال العام الماضي، أي ما يعادل نحو 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الأمر الذي يبرز حجم التكلفة الاقتصادية لتغير المناخ، إلى جانب الفرص التي يتيحها للشركات التي تساعد العملاء على الحد من آثاره والتكيف معها.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، أن احتمال حدوث ظاهرة النينيو بين شهري حزيران وآب يصل إلى 80 بالمئة، ما قد يزيد خطر الظواهر المناخية المتطرفة.

كما يُتوقع أن يسهم تغير المناخ في اندلاع حرائق غير مسبوقة في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى خلال العام الجاري.

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