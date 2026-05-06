“أوبن إيه آي” تقترب من إطلاق أول هاتف ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي عام 2027

واشنطن-سانا

تسعى شركة “أوبن إيه آي” إلى تسريع خططها لتطوير أول هاتف ذكي لها، مع توجه لإطلاقه في عام 2027، في خطوة قد تعزز المنافسة في سوق الهواتف الذكية وتفتح المجال أمام جيل جديد من الأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لما أورده موقع “9to5Mac” المتخصص في أخبار التكنولوجيا أول أمس، نقلاً عن المحلل في قطاع التكنولوجيا مينغ-تشي كو، فإن الشركة تستهدف بدء الإنتاج الضخم للهاتف في النصف الأول من عام 2027، مع إمكانية طرحه للمستخدمين في وقت لاحق من العام ذاته، إذا سارت مراحل التطوير وسلاسل التوريد وفق الخطط المحددة.

وحسب المصدر ذاته، سيعتمد الهاتف على نهج مختلف عن الهواتف التقليدية، حيث يركز على تنفيذ المهام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من الاعتماد على التطبيقات بالأسلوب المتعارف عليه، ما يشير إلى تحول محتمل في طريقة استخدام الأجهزة الذكية مستقبلاً.

وأشار كو إلى أن شركة ميدياتك تبدو مرشحة لتكون المورد الرئيسي للمعالجات، عبر نسخة مخصصة من شريحة Dimensity 9600، فيما يُتوقع أن تصل شحنات الهاتف بين عامي 2027 و2028 إلى نحو 30 مليون وحدة في حال نجاح المشروع.

ويأتي هذا التوجه ضمن مساعي “أوبن إيه آي” لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية.