حريق يدمر 200 منزل في ولاية صباح الماليزية ويشرد مئات السكان

كوالالمبور-سانا

أدى حريق واسع اندلع في قرية ساحلية بولاية صباح في ماليزيا إلى تدمير نحو 200 منزل، وتشريد مئات السكان.

ونقلت وكالة رويترز عن السلطات أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، في قرية ضمن منطقة سانداكان، حيث تلقت فرق الإطفاء بلاغاً عند الساعة 1:32 فجراً، قبل أن تتوسع ألسنة اللهب بسرعة كبيرة.

وأوضح مسؤول الإطفاء والإنقاذ المحلي جيمي لاجونج أن الرياح القوية وتقارب المنازل الخشبية أسهما في تسريع انتشار الحريق، فيما عرقل انخفاض منسوب المياه عمليات الإخماد.

وذكرت وكالة الأنباء الماليزية الرسمية “برناما” أن نحو 445 شخصاً نزحوا حتى الآن، وتم نقلهم إلى مركز إيواء مؤقت في سانداكان.

من جهته، قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم: إن الحكومة الاتحادية تنسق مع سلطات ولاية صباح لتقديم المساعدات العاجلة، وتأمين إعادة التوطين المؤقت للمتضررين، مؤكداً أن الأولوية الآن هي سلامة الضحايا، وتقديم الدعم الفوري على الأرض.

واندلع الحريق في إحدى القرى المقامة على مجرى مائي، وهي قرى من منازل ‌خشبية ⁠مبنية على ركائز، ويعيش فيها عدد من أفقر سكان المنطقة، بينهم مجتمعات محلية وسكان أصليون، ما زاد من حجم المعاناة الإنسانية.