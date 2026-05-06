بريمير برو يتحول إلى منصة مونتاج مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أدخلت التحديثات الجديدة لبرنامج “أدوبي بريمير برو” تحولاً نوعياً في صناعة المونتاج الرقمي، بعد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مباشر داخل بيئة العمل، بما يغيّر طريقة إنتاج وتحرير المحتوى المرئي، ويعيد تعريف دور محرري الفيديو.

ووفقاً لما أورده موقع TechRadar المتخصص بأخبار التكنولوجيا أول أمس، فقد أتاحت التحديثات الأخيرة دمج نماذج ذكاء اصطناعي توليدية مثل “Sora” من شركة OpenAI و”Runway” و”Veo” من Google داخل خط الزمن في البرنامج، في خطوة وُصفت بأنها نقلة كبيرة في أدوات الإنتاج المرئي.

وأوضحت التقارير أن هذا التطور يتيح للمستخدمين تنفيذ عمليات التوليد والتعديل داخل منصة واحدة متكاملة، ما يقلل الحاجة إلى استخدام تطبيقات متعددة، ويسهم في تسريع سير العمل، وتعزيز التركيز على الجوانب الإبداعية في إنتاج الفيديو.

وشملت التحديثات ميزة “Generative Extend”، التي تتيح توليد إطارات إضافية للفيديو أو الصوت بالاعتماد على سياق المشهد، بما يحافظ على الاتساق البصري والسمعي دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو إدخال لقطات بديلة.

وفي السياق ذاته، أطلقت الشركة مساعداً ذكياً تجريبياً باسم “Firefly AI Assistant”، يعتمد على الأوامر النصية المباشرة، ويتيح تنفيذ مهام تحرير متقدمة تشمل إزالة عناصر من المشاهد، وضبط الألوان، وإضافة ترجمات تلقائية، ليعمل كمساعد إنتاج متكامل داخل البرنامج.

وتعكس هذه التطويرات انتقال برنامج “بريمير برو” من أدوات المونتاج التقليدية إلى بيئة إنتاج ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يفتح آفاقاً جديدة في صناعة المحتوى المرئي، ويعيد تشكيل أساليب العمل الإبداعي رقمياً.