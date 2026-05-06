صناعة السيارات تعيد رسم استراتيجياتها الاستثمارية بين الكهرباء والهيدروجين

عواصم-سانا

تشهد صناعة السيارات العالمية تحولات استراتيجية متسارعة في سياساتها الاستثمارية، مع بدء عدد من الشركات الكبرى إعادة تقييم خططها السابقة التي ركزت على التحول الكامل نحو السيارات الكهربائية، في ظل تحديات اقتصادية وتقنية متزايدة، وتفاوت في معدلات الطلب العالمي على هذا النوع من المركبات.

شركات كبرى تقود التحول نحو السيارات الكهربائية

وتسجل هذه الصناعة منافسة متسارعة بين الشركات الكبرى في مجال التحول نحو المركبات الكهربائية، فبحسب تقرير لوكالة رويترز تتصدر شركات مثل Tesla هذا القطاع منذ سنوات، إلى جانب شركات تقليدية أعادت توجيه استثماراتها مثل Volkswagen Group وToyota وGeneral Motors.

وتعمل هذه الشركات على توسيع خطوط إنتاج السيارات الكهربائية والهجينة، مع ضخ استثمارات ضخمة في تطوير البطاريات والبنية التحتية للشحن، في إطار خطط طويلة الأمد للوصول إلى الحياد الكربوني وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ووفقاً لما أورده موقع Autoblog المتخصص في شؤون السيارات والتكنولوجيا، فإن شركات صناعة السيارات بدأت بإعادة توجيه جزء من استثماراتها من تقنيات البطاريات الكهربائية نحو تطوير حلول بديلة، أبرزها خلايا وقود الهيدروجين والوقود الاصطناعي، إلى جانب تعزيز إنتاج السيارات الهجينة.

تباطؤ الطلب يعيد رسم خطط التحول الكهربائي

بحسب التقرير، فإن الفترة ما بين 2021 و2024 شهدت توسعاً كبيراً في مشاريع السيارات الكهربائية مدفوعاً بالحوافز الحكومية، إلا أن هذا الزخم بدأ بالتراجع مع عام 2025، نتيجة انخفاض وتيرة الطلب مقارنة بالتوقعات، وتراجع بعض برامج الدعم المالي، إضافة إلى تحديات تتعلق بالبنية التحتية لمحطات الشحن في عدد من الأسواق العالمية.

ويشير التقرير إلى أن هذا التباطؤ دفع الشركات إلى إعادة النظر في استراتيجياتها طويلة الأمد، وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتفاوت جاهزية الأسواق لاعتماد المركبات الكهربائية بشكل شامل.

الهيدروجين يدخل بقوة في خطط الصناعة

أكدت منصة Bloomberg المتخصصة في تغطية أسواق المال والصناعة والطاقة، أنه في ظل هذه المتغيرات، تتجه شركات السيارات إلى اعتبار تنويع مصادر الطاقة خياراً استراتيجياً لتقليل المخاطر وتعزيز الاستدامة، حيث يبرز الهيدروجين كأحد البدائل الواعدة ضمن خطط التطوير المستقبلية.

وتعمل الشركات حالياً على زيادة الاستثمارات في تقنيات خلايا الوقود، إلى جانب تطوير أنظمة دفع هجينة تجمع بين أكثر من مصدر للطاقة، بما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

إعادة هيكلة استثمارات بمليارات الدولارات

بحسب ما أورده موقع Autoblog، فإن عدداً من شركات السيارات العالمية أعاد توزيع ميزانيات البحث والتطوير، عبر تقليص جزء من الاستثمارات الموجهة حصراً للسيارات الكهربائية، وتحويلها نحو مشاريع الهيدروجين والأنظمة الهجينة.

ويعكس هذا التحول، توجهاً جديداً داخل القطاع يقوم على تقليل الاعتماد على مسار تقني واحد، لصالح مزيج من الحلول التقنية القابلة للتكيف مع اختلاف البنى التحتية والظروف الاقتصادية بين الدول.

الهجينة كحل انتقالي في المرحلة المقبلة

يرى خبراء الصناعة وفق موقع Financial Times الاقتصادي البريطاني المتخصص في تغطية أسواق المال والصناعة، أن السيارات الهجينة ستلعب دوراً محورياً خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها حلاً انتقالياً بين محركات الاحتراق التقليدية والتقنيات النظيفة، وخاصة في الأسواق التي لا تزال فيها البنية التحتية الكهربائية أو الهيدروجينية قيد التطوير.

كما يُتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تحقيق توازن بين متطلبات خفض الانبعاثات والحفاظ على الجدوى الاقتصادية للإنتاج على المدى المتوسط.

مستقبل أكثر تنوعاً لتقنيات الدفع

يؤكد مراقبون أن قطاع السيارات يتجه نحو مرحلة جديدة عنوانها “تعدد الحلول بدلاً من الحل الواحد”، حيث لم يعد التحول الكهربائي الكامل هو الخيار الوحيد المطروح، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع تشمل الهيدروجين والوقود الاصطناعي والتقنيات الهجينة.

وفي ضوء هذه التحولات، يبدو أن صناعة السيارات تدخل مرحلة إعادة تشكيل شاملة لاستراتيجياتها المستقبلية، تقوم على المرونة وتنويع مصادر الطاقة، بما يعكس واقعاً جديداً يتجاوز الرهان الأحادي على السيارات الكهربائية نحو منظومة نقل أكثر توازناً واستدامة.