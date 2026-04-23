متطوعون في جزيرة مان يزرعون 30 ألف شجرة ضمن مشروع لإعادة تأهيل النظام البيئي

لندن-سانا

نجح متطوعون من «صندوق مانكس للحياة البرية» في تنفيذ مشروع بيئي واسع النطاق لإعادة تأهيل النظام البيئي في جزيرة مان ببريطانيا، عبر زراعة 30 ألف شجرة محلية متنوعة على مساحة تُقدّر بنحو 105 فدادين، في خطوة تهدف إلى استعادة الغابات المعتدلة التي كانت تغطي أجزاء واسعة من الجزيرة.

ووفقاً لما نقله موقع My Modern Met الإخباري أول أمس، فقد تمكن الفريق من تحقيق هدف المشروع قبل الموعد المخطط له، إذ كان من المفترض أن يمتد العمل خمس سنوات، غير أن الإنجاز تحقق خلال ثلاث سنوات فقط، ما يعكس حجم المشاركة المجتمعية في المبادرة البيئية.

وأكد القائمون على المشروع أن الغابة الجديدة ستسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة المياه، والحد من مخاطر الفيضانات، إضافة إلى توفير بيئة طبيعية تدعم الصحة الجسدية والنفسية للسكان.

وتُعد الغابات المطيرة المعتدلة من النظم البيئية النادرة عالمياً، إذ تتميز بكثافة نباتية عالية وأمطار غزيرة ومناخ معتدل، وكانت تغطي نحو 20 بالمئة من مساحة الجزيرة، قبل أن تتراجع إلى أقل من 1 بالمئة نتيجة إزالة الأشجار والتوسع الزراعي ورعي الماشية.