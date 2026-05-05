باحثون: الذكاء الاصطناعي قادر على اختراق خصوصيتك بمجرد مشاهدة الإعلانات

نيويورك-سانا

حذر باحثون أستراليون من أن الذكاء الاصطناعي قادر على إنشاء ملفات تعريفية دقيقة عن المستخدمين، تشمل معلومات حساسة، بالاعتماد فقط على الإعلانات التي تُعرض عليهم أثناء التصفح، دون الحاجة إلى النقر عليها أو الاطلاع على سجل التصفح.

وأوضح باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا حسب تقرير نشره أمس الموقع الأمريكي “ديجيتال تريندز”، المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أنهم حللوا مئات الآلاف من الإعلانات على فيسبوك عُرضت لمئات المستخدمين، بالتعاون مع “مرصد الإعلانات الأسترالي”، ثم أدخلوا هذه الإعلانات إلى نماذج لغوية كبيرة، تمكنت من بناء ملفات تعريف مفصلة من جلسات تصفح قصيرة جداً، والأهم أن العملية كانت أرخص وأسرع بكثير من الاستعانة بمحللين بشريين.

ويرى الباحثون أن أسباب نجاح هذه التقنية تعود إلى أن أنظمة عرض الإعلانات ليست عشوائية، بل تعمل على تحسين الإعلانات بناءً على سلوك المستخدم، ما يخلق “بصمةً رقميةً”، يمكن للذكاء الاصطناعي قراءتها واستخلاص المعلومات منها، وعلى الرغم من أن المنصات الكبرى تقيد الاستهداف المباشر للفئات الحساسة، تؤكد الدراسة أن هذه السمات لا تزال مشفرة ضمن أنماط عرض الإعلانات.

وأكد الباحثون أن بعض إضافات المتصفح الشائعة، كأدوات حظر الإعلانات، قد تجمع هذه البيانات بهدوء في الخلفية، ونصحوا بتقليل الصلاحيات وتعديل إعدادات تخصيص الإعلانات، لكنهم شددوا على أن المشكلة لا تحل فردياً، لأن الثغرة في بنية النظام نفسه، ما يستدعي حماية أقوى على مستوى المنصات.