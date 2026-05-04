مدون طعام صيني يبتكر دجاجاً مقلياً شفافاً يثير الجدل في عالم الطهي الجزيئي

بكين-سانا

أثار مدون الطعام الصيني كاي نان جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد ابتكاره طبقاً غير مألوف يتمثل في دجاج مقلي شفاف يشبه الزجاج، في تجربة تجمع بين فنون الطهي الجزيئي والتقنيات العلمية الحديثة، ما لفت اهتمام المتابعين حول العالم.

ووفق ما نقل موقع Oddity Central المتخصص بالأخبار الغريبة والابتكارات غير التقليدية أول أمس، فقد نشر كاي نان مقطع فيديو على قناته في “يوتيوب” يوضح فيه مراحل إعداد الطبق، معتبراً أن التجربة تمثل تحدياً في تحويل الطعام التقليدي إلى شكل بصري جديد وغير معتاد.

ويُعرف المدون الصيني باستخدامه تقنيات الطهي الجزيئي (Molecular Gastronomy)، وهي أسلوب يعتمد على توظيف مبادئ الكيمياء والفيزياء لإعادة تشكيل الطعام بطرق مبتكرة من حيث الشكل والقوام، وهو ما طبقه في هذا الابتكار غير التقليدي.

وأوضح الفيديو أن عملية التحضير شملت إعادة تكوين العظام باستخدام الكولاجين ونخاع العظم، إلى جانب تحويل اللحم إلى مكونات سائلة وإعادة تشكيله بتقنية “التكوير”، قبل دمج العناصر للحصول على شكل دجاج شفاف متكامل.

كما تمكن كاي نان من ابتكار طبقة خارجية مقرمشة تحاكي الدجاج المقلي التقليدي، رغم اختلاف المكونات والطرق المستخدمة، ما زاد من غرابة الطبق ولفت الأنظار إليه بشكل واسع.

وأثار هذا الابتكار ردود فعل متباينة بين المتابعين، حيث أعرب البعض عن إعجابهم بالفكرة وفضولهم لتجربتها، في حين اعتبر آخرون أن الشكل غير التقليدي للطعام يجعله غير مستساغ وغير قابل للتجربة.