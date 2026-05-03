دراسة: نهر فينك الأسترالي من أقدم الأنظمة النهرية على سطح الأرض

كانبرا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة في مجال علوم الأرض، أن نهر فينك (Finke River) في أستراليا يُعد من أقدم الأنظمة النهرية المعروفة على سطح الأرض، إذ يُقدَّر عمره بما يتراوح بين 300 و400 مليون عام، ما يجعله نموذجاً فريداً لفهم تطور المجاري المائية عبر العصور الجيولوجية القديمة.

ووفق دراسة جيومورفولوجية منشورة في مجلة Earth and Planetary Science Letters العلمية، شارك فيها الباحث الجيولوجي فيكتور آر. بيكر من جامعة أريزونا، فإن نهر فينك يُعد من أقدم أنظمة التصريف النهري المستمرة في العالم، مع احتفاظه بمساره العام عبر فترات زمنية جيولوجية طويلة، رغم ما شهدته المنطقة من تحولات كبيرة في القشرة الأرضية، بما في ذلك عمليات الرفع التكتوني في سلسلة جبال ماكدونيل.

ويقع نهر فينك في الإقليم الشمالي لأستراليا، حيث ينبع من جبال ماكدونيل، ويمتد لمسافة تتراوح بين 600 و750 كيلومتراً قبل أن يصل إلى بحيرة آير، إلا أنه لا يجري بشكل دائم، بل يتدفق موسمياً عقب هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضحت الدراسة أن تقدير أعمار الأنهار القديمة يعتمد على تحليل مؤشرات جيومورفولوجية متعددة، من بينها تكوينات الصخور المحيطة، ورواسب قاع الأودية، وأنماط التعرية والتعرجات النهرية الناتجة عن العمليات الطبيعية عبر ملايين السنين، مشيرة إلى أن هذه التقديرات تبقى ضمن نطاقات تقديرية نظراً لتعقيد التاريخ الجيولوجي.

وأشار الباحثون إلى أن نهر فينك يمثل مرجعاً علمياً مهماً لفهم تطور الأنظمة النهرية القديمة، ودراسة العلاقة بين الحركات التكتونية واستمرارية الأحواض المائية، إضافة إلى كونه جزءاً من منظومة أوسع من الأنهار القديمة المستخدمة في إعادة بناء التاريخ الجيولوجي للكوكب.

وتسهم دراسة مثل هذه الأنظمة النهرية في تعميق فهم تطور سطح الأرض عبر مئات الملايين من السنين، وتفتح آفاقاً جديدة لإعادة تفسير نشأة المجاري المائية القديمة وعلاقتها بتغيرات القشرة الأرضية عبر العصور.