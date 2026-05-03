صورة طائر يواجه الرياح تحصد جائزة الجمهور في مسابقة كوميديا الحياة البرية

لندن-سانا

فازت صورة طريفة لطائر يواجه رياحاً عاتية بجائزة “اختيار الجمهور” ضمن مسابقة Nikon Comedy Wildlife Awards للتصوير الكوميدي للحياة البرية، بعد أن لفتت الأنظار بالمشهد العفوي الذي وثّقته المصورة Alison Tuck في شمال United Kingdom.

وذكرت شبكة CNN أمس السبت، نقلاً عن بيان صادر عن منظمي المسابقة، أن الصورة التي حملت عنوان “في أي اتجاه يوجد عشي؟” التُقطت في منحدرات بيمبتون بمقاطعة يوركشاير في England خلال موسم التعشيش، حيث أظهرت الطائر والعشب يغطي وجهه بفعل قوة الرياح.

وأوضح منظمو المسابقة أن الصورة الفائزة اختيرت من بين 41 صورة وصلت إلى القائمة النهائية، بعد تصويت الجمهور على الأعمال المشاركة.

وأشارت المصورة تاك إلى أن الصورة التُقطت خلال يوم شهد رياحاً شديدة قادمة من البحر، ما أتاح اقتراب الطيور من المنحدرات أثناء جمع الأعشاب لبناء أعشاشها، الأمر الذي وفر فرصة لالتقاط مشاهد مميزة وطريفة.

وشملت القائمة المختصرة للمسابقة صوراً أخرى لحيوانات برية في لقطات عفوية، بينها سنجاب بتعبير لافت، وطائر أبو قرن أثناء محاولته الهروب من أحد الطيور الجارحة، إضافة إلى فيل بدا وكأنه يلهو خلف أذنيه.

وأُعلنت نتائج جائزة “اختيار الجمهور” ضمن المسابقة، بعد تصويت الجمهور على الصور المتأهلة من نسخة عام 2025، حيث كشف منظمو المسابقة عن الصورة الفائزة في الـ29 من نيسان الماضي.

وتُنظم مسابقة Nikon Comedy Wildlife Awards من قبل المصورين Paul Joynson-Hicks وTom Sullam، اللذين أطلقاها عام 2015 بهدف الجمع بين التصوير الفوتوغرافي ونشر الوعي بأهمية حماية الحياة البرية، فيما تُقام فعالياتها بمشاركة مصورين من مختلف أنحاء العالم، وتتخذ من London مركزاً رئيسياً لإعلان النتائج وتنظيم المعارض المرتبطة بها.