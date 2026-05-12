جبن روسي مدعم بمضادات الأكسدة يقي من الشيخوخة والأمراض المزمنة

موسكو-سانا
تمكن علماء روس من ابتكار أجبان شبه صلبة، وأخرى بالعفن الأبيض، تحتوي على مركبات طبيعية تحمي الجسم من الشيخوخة والالتهابات، وتقلل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.
وأفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن باحثين من جامعة الأورال الفيدرالية بقيادة الدكتورة يلينا كوفاليوفا، مديرة مختبر تقنيات التحويل الحيوي وكيمياء الأغذية تمكنوا من تطوير هذه الأنواع من الجبن، وقد أظهرت النتائج أن تناول 20 إلى 40 غراماً منه يومياً يلبي الاحتياج اليومي للجسم من الكالسيوم ومضادات الأكسدة معاً.
ويعتمد الابتكار على إضافة ثلاثة مضادات أكسدة قوية هي “الأستازانتين” و”الريسفيراترول” و”البويرارين” أثناء نضج الجبن، ما عزز خصائصه المضادة للأكسدة بمقدار يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، كما أدى ذلك إلى تحسين توازن الأحماض الأمينية، فاقتربت تركيبته من البروتين المثالي لجسم الإنسان، وبينت الدكتورة كوفاليوفا أن فريقها حصل على براءات اختراع للوصفات والتقنيات التي طورناها.
ويأتي ذلك تطبيقاً لتوصيات خبراء الطب الوقائي بإضافة مضادات الأكسدة إلى الغذاء للحد من “الإجهاد التأكسدي المزمن”، المسؤول عن تصلب الشرايين، وأمراض القلب، والسكري، والزهايمر، وباركنسون، وتسارع شيخوخة الأنسجة.