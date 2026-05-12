جبن روسي مدعم بمضادات الأكسدة يقي من الشيخوخة والأمراض المزمنة

موسكو-سانا‏

تمكن علماء روس من ابتكار أجبان شبه صلبة، وأخرى بالعفن الأبيض، تحتوي ‏على مركبات طبيعية تحمي الجسم من الشيخوخة والالتهابات، وتقلل خطر الإصابة ‏بالعديد من الأمراض المزمنة.‏

وأفادت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن باحثين من جامعة الأورال ‏الفيدرالية بقيادة الدكتورة يلينا كوفاليوفا، مديرة مختبر تقنيات التحويل الحيوي ‏وكيمياء الأغذية تمكنوا من تطوير هذه الأنواع من الجبن، وقد أظهرت النتائج أن ‏تناول 20 إلى 40 غراماً منه يومياً يلبي الاحتياج اليومي للجسم من الكالسيوم ‏ومضادات الأكسدة معاً.‏

ويعتمد الابتكار على إضافة ثلاثة مضادات أكسدة قوية هي “الأستازانتين” ‏و”الريسفيراترول” و”البويرارين” أثناء نضج الجبن، ما عزز خصائصه المضادة ‏للأكسدة بمقدار يتراوح بين ثلاثة وخمسة أضعاف، كما أدى ذلك إلى تحسين توازن ‏الأحماض الأمينية، فاقتربت تركيبته من البروتين المثالي لجسم الإنسان، وبينت ‏الدكتورة كوفاليوفا أن فريقها حصل على براءات اختراع للوصفات والتقنيات ‏التي طورناها.‏

ويأتي ذلك تطبيقاً لتوصيات خبراء الطب الوقائي بإضافة مضادات الأكسدة إلى ‏الغذاء للحد من “الإجهاد التأكسدي المزمن”، المسؤول عن تصلب الشرايين، ‏وأمراض القلب، والسكري، والزهايمر، وباركنسون، وتسارع شيخوخة الأنسجة.‏

